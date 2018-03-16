Ростовский порт установил рекорд
За одни сутки порт
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За одни сутки порт
Об этом сообщило ИАА «ПортНьюс», со ссылкой на капитана морского порта
Такое количество судов является не только рекордом для зимней навигации, но и в летний период считается высоким показателем.
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