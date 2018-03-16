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17:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовский порт установил рекорд

За одни сутки порт Ростов-на-Дону покинуло 38 судов.

Об этом сообщило ИАА «ПортНьюс», со ссылкой на капитана морского порта Ростова-на-Дону Андрея Иовлева.

Такое количество судов является не только рекордом для зимней навигации, но и в летний период считается высоким показателем.

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