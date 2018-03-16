Топливо для санкций: экспорт «Газпрома» вырос почти на треть
Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья растет благодаря аномальным морозам и снижению собственной добычи газа на континенте.
Экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья растет благодаря аномальным морозам и снижению собственной добычи газа на континенте.
За первую половину марта «Газпром» увеличил экспорт российского природного газа в Европу почти на 30%. С 1 по 15 марта экспорт в дальнее зарубежье увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 29,4% и составил 9,7 млрд куб. м, сообщила в пятницу, 16 марта,
Этот вывод сделан на основании оперативных данных ассоциации Gas Infrastructure Europe, согласно которым 13 марта 2018 года ПХГ были заполнены на 23,15%. «Это беспрецедентно низкий на эту дату уровень за всю историю наблюдений GIE (с 1 января 2011 года)», — подчеркнули в «Газпроме».
К 13 марта объем поднятого в течение нынешнего отопительного сезона газа из европейских ПХГ составил 60,1 млрд куб. м. Это выше того количества, которое было закачано при подготовке к зиме — 59,8 млрд куб. м.
В целом за период с 1 января по 15 марта экспорт газа в дальнее зарубежье вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,4% и достиг 44,4 млрд куб. м. При этом экспорт российского газа в Германию вырос на 11,1% (на 1,3 млрд куб. м), в Австрию — на 90,5% (на 1,3 млрд куб. м), в Нидерланды — на 114,2% (на 1 млрд куб. м).
В марте в Европе наблюдались аномальные морозы. Сильные холода прогнозируются на континенте и в европейской части России и на ближайшие несколько дней.
Нефтегазовый аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, комментируя резкий рост добычи и экспорта газа в Европу, заявил, что сезонный фактор в это время, конечно, основной. Но увеличение экспорта в целом идет как за счет холодов, так и за счет снижения собственной добычи газа в Европе. «Наблюдается одновременно рост спроса и сокращение собственной добычи, что и привело к росту импорта европейскими странами», — рассказал аналитик Forbes.
В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,4% и он достиг отметки в 194,4 млрд куб. м (добыча газа в 2017 году выросла на 12,4% по сравнению с 2016 годом и составила 472 млрд куб. м). 6 февраля зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на встрече с инвесторами в
Этот рост происходит благодаря увеличению потребления газа в Европе, отметил Медведев. К 2035 году, по его словам, «Газпром» ожидает роста импорта газа в Европу до 393−459 млрд куб. м в ежегодно.
С начала 2018 года добыча газа «Газпромом» выросла на 2,2% и составил 109,9 млрд куб. м. Объем реализации газа из газотранспортной системы на внутреннем российском рынке вырос за 2,5 месяца на 7,6%, или на 5,6 млрд куб. м (рост за первые 15 дней марта составил 30,7%).
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