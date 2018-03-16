Топливо для санкций: экспорт «Газпрома» вырос почти на треть

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За первую половину марта «Газпром» увеличил экспорт российского природного газа в Европу почти на 30%. С 1 по 15 марта экспорт в дальнее зарубежье увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 29,4% и составил 9,7 млрд куб. м, сообщила в пятницу, 16 марта, пресс-служба российского газового монополиста.

«На фоне сильных холодов и резко возросшего спроса на газ значительно истощились запасы европейских ПХГ (подземных хранилищ газа)», — отметили в «Газпроме» (цитата по ТАСС).

Этот вывод сделан на основании оперативных данных ассоциации Gas Infrastructure Europe, согласно которым 13 марта 2018 года ПХГ были заполнены на 23,15%. «Это беспрецедентно низкий на эту дату уровень за всю историю наблюдений GIE (с 1 января 2011 года)», — подчеркнули в «Газпроме».

К 13 марта объем поднятого в течение нынешнего отопительного сезона газа из европейских ПХГ составил 60,1 млрд куб. м. Это выше того количества, которое было закачано при подготовке к зиме — 59,8 млрд куб. м.

В целом за период с 1 января по 15 марта экспорт газа в дальнее зарубежье вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,4% и достиг 44,4 млрд куб. м. При этом экспорт российского газа в Германию вырос на 11,1% (на 1,3 млрд куб. м), в Австрию — на 90,5% (на 1,3 млрд куб. м), в Нидерланды — на 114,2% (на 1 млрд куб. м).

В марте в Европе наблюдались аномальные морозы. Сильные холода прогнозируются на континенте и в европейской части России и на ближайшие несколько дней.

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Нефтегазовый аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, комментируя резкий рост добычи и экспорта газа в Европу, заявил, что сезонный фактор в это время, конечно, основной. Но увеличение экспорта в целом идет как за счет холодов, так и за счет снижения собственной добычи газа в Европе. «Наблюдается одновременно рост спроса и сокращение собственной добычи, что и привело к росту импорта европейскими странами», — рассказал аналитик Forbes.

В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 8,4% и он достиг отметки в 194,4 млрд куб. м (добыча газа в 2017 году выросла на 12,4% по сравнению с 2016 годом и составила 472 млрд куб. м). 6 февраля зампред правления «Газпрома» Александр Медведев на встрече с инвесторами в Нью-Йорке подчеркнул, что в 2017 году компания установила «абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу за всю историю советской и российской газовой промышленности».

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Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы непрерывно растет с 2012 года, за пять лет увеличилась на 9 п.п. и достигла 34,7%, говорилось в презентации компании.

Этот рост происходит благодаря увеличению потребления газа в Европе, отметил Медведев. К 2035 году, по его словам, «Газпром» ожидает роста импорта газа в Европу до 393−459 млрд куб. м в ежегодно.