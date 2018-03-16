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16 марта, источник: Lenta.Ru

«Газпром» купит у Siemens две турбины для Грозненской ТЭС

«Газпром» приобретет у немецкого концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС. Контракт был подписан на встрече председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и президента Siemens Джо Кэзера, сообщили в пресс-службе российской компании.

Стороны договорились, что специалисты Siemens отгрузят, установят и введут в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году. Планируется, что новая станция позволит устранить дефицит электроэнергии, обеспечит надежное электроснабжение потребителей и расширит рынок сбыта газа.

«Газпром» ведет строительство Грозненской ТЭС в столице Чечни Грозном. Основное топливо станции — природный газ.

Немецкая корпорация Siemens 21 июля 2017 года приостановила сотрудничество с российскими госкомпаниями в сфере энергетики. Siemens утверждает, что в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае. В Кремле ответили, что эти турбины российского происхождения.

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