«Газпром» купит у Siemens две турбины для Грозненской ТЭС

Стороны договорились, что специалисты Siemens отгрузят, установят и введут в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году. Планируется, что новая станция позволит устранить дефицит электроэнергии, обеспечит надежное электроснабжение потребителей и расширит рынок сбыта газа.

Немецкая корпорация Siemens 21 июля 2017 года приостановила сотрудничество с российскими госкомпаниями в сфере энергетики. Siemens утверждает, что в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае. В Кремле ответили, что эти турбины российского происхождения.