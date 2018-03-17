Владивостокский владелец дорогой яхты задолжал 75 миллионов налогов
Владелец яхты за 286 миллионов задолжал таможне 75 миллионов рублей налогов, об этом DEITA. RU сообщили в
Владелец яхты за 286 миллионов задолжал таможне 75 миллионов рублей налогов, об этом DEITA. RU сообщили в
Житель Владивостока вместе с гражданином Вьетнама разработали схему ввоза
При этом яхту в течение 2017 года использовал не гражданин Вьетнама, а житель Владивостока, как в личных целях, так и сдавая ее в аренду третьим лицам.
На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении обоих граждан по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Предприимчивым партнерам грозит штраф от трехсот до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Таисия Масина.
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