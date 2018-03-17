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08:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокский владелец дорогой яхты задолжал 75 миллионов налогов

Владелец яхты за 286 миллионов задолжал таможне 75 миллионов рублей налогов, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе Дальневосточной оперативной таможни.

Источник: ДЕЙТА

Житель Владивостока вместе с гражданином Вьетнама разработали схему ввоза из-за границы дорогостоящей яхты без уплаты таможенных пошлин и налогов. Статус гражданина Вьетнама помог ввезти судно на территорию России с полным освобождением от уплаты таможенных платежей — в качестве транспортного средства для личного пользования, сроком на один год.

При этом яхту в течение 2017 года использовал не гражданин Вьетнама, а житель Владивостока, как в личных целях, так и сдавая ее в аренду третьим лицам.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении обоих граждан по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Предприимчивым партнерам грозит штраф от трехсот до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Таисия Масина.

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