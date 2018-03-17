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04:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин разместил евробонды на 4 миллиарда рублей

Министерство финансов России разместило новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов под 4,625 процента годовых («Россия-2029») и дополнительный выпуск бумаг на 2,5 миллиарда под 5,250 процента («Россия-2047»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник: Reuters

Привлеченные от размещения облигаций 3,2 миллиарда долларов намерены использовать для выкупа евробондов «Россия-2030».

Как рассказал ТАСС руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (организатор размещения бумаг) Андрей Соловьев, в транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов.

«Британские институциональные инвесторы выкупили 49 процентов доразмещения выпуска “Россия-2047”, инвесторам из США ушло 20 процентов, российским инвесторам — 13, азиатским — 3, и 14 процентов выпуска пришлось на инвесторов из других регионов», — пояснил он.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что объем заявок на приобретение новых российских еврооблигаций, поданных инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии, превысил 7 миллиардов долларов. По его словам, Россия подтвердила способность делать заимствования на длительные сроки по рыночным уровням, несмотря на неблагоприятный новостной фон.

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