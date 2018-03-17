Более десяти миллиардов рублей выделят Хабаровскому краю на улучшение качества жизни
По плану социального развития ДФО, до 2020 года в крае будет построено 14 социальных объектов.
По плану социального развития ДФО, до 2020 года в крае будет построено 14 социальных объектов.
К 2020 году уровень жизни на Дальнем Востоке должен увеличиться до среднероссийского показателя. На это федеральный центр выделил 68 миллиардов рублей, 10,7 из которых достались Хабаровскому краю. На эти деньги власти планируют возвести 14 соцобъектов.
— На сегодняшний день на Дальнем Востоке инициирована реализация более 1200 инвестиционных проектов, работа идет практически по всем территориям. Сто предприятий уже сдано, но нужно создать все условия, чтобы на них работали люди. Граждане должны комфортно жить: получать медицинские услуги, учить детей, посещать дома культуры, стадионы. Мы должны провести довольно большую работу, — отметил Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.
Согласно этому плану, до 2020 года в
В Хабаровске будет сданы палатный корпус противотуберкулезного диспансера и краевой дворец единоборств. В Чегдомыне появится плавательный бассейн. Деньги, как отметил глава региона Вячеслав Шпорт, на все объекты уже поступили.
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