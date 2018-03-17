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07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Более десяти миллиардов рублей выделят Хабаровскому краю на улучшение качества жизни

По плану социального развития ДФО, до 2020 года в крае будет построено 14 социальных объектов.

Источник: Комсомольская правда

К 2020 году уровень жизни на Дальнем Востоке должен увеличиться до среднероссийского показателя. На это федеральный центр выделил 68 миллиардов рублей, 10,7 из которых достались Хабаровскому краю. На эти деньги власти планируют возвести 14 соцобъектов.

В прошлом году президент поручил перейти на следующий этап развития Дальнего Востока. Если в рамках первого повышали инвестиционную привлекательность региона, то в ходе второго улучшат условия жизни в ДФО. Специально для этого были разработаны планы социального развития каждого субъекта Дальнего Востока. Они нужны для того, чтобы направлять казенные деньги в центры роста, где сконцентрирована большая часть населения. В крае таковых определено пять: это агломерации Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино-Советско-Гаванский транспортный промышленный узел, Верхнебуреинский, а также Николаевский.

— На сегодняшний день на Дальнем Востоке инициирована реализация более 1200 инвестиционных проектов, работа идет практически по всем территориям. Сто предприятий уже сдано, но нужно создать все условия, чтобы на них работали люди. Граждане должны комфортно жить: получать медицинские услуги, учить детей, посещать дома культуры, стадионы. Мы должны провести довольно большую работу, — отметил Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Согласно этому плану, до 2020 года в Комсомольске-на-Амуре появятся детский больничный комплекс, межрайонный онкологический диспансер, станция скорой помощи, учебно-лабораторный комплекс Комсомольского-на-Амуре технического университета, инженерная школа, региональный центр по развитию спорта. Также будет отремонтирована улично-дорожная сеть и реконструирована набережная.

В Хабаровске будет сданы палатный корпус противотуберкулезного диспансера и краевой дворец единоборств. В Чегдомыне появится плавательный бассейн. Деньги, как отметил глава региона Вячеслав Шпорт, на все объекты уже поступили.

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