Более десяти миллиардов рублей выделят Хабаровскому краю на улучшение качества жизни

К 2020 году уровень жизни на Дальнем Востоке должен увеличиться до среднероссийского показателя. На это федеральный центр выделил 68 миллиардов рублей, 10,7 из которых достались Хабаровскому краю. На эти деньги власти планируют возвести 14 соцобъектов.

В прошлом году президент поручил перейти на следующий этап развития Дальнего Востока. Если в рамках первого повышали инвестиционную привлекательность региона, то в ходе второго улучшат условия жизни в ДФО. Специально для этого были разработаны планы социального развития каждого субъекта Дальнего Востока. Они нужны для того, чтобы направлять казенные деньги в центры роста, где сконцентрирована большая часть населения. В крае таковых определено пять: это агломерации Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино-Советско-Гаванский транспортный промышленный узел, Верхнебуреинский, а также Николаевский.