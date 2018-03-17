В Казахстане планируют упростить процедуру перепланировки

Источник: Newtimes.kz

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«Для проведения перепланировки, не связанной с изменением несущих и ограждающих конструкций, уже не будет необходимости собирать нотариально заверенные подписи соседей, проводить техническое обследование объекта и получать разрешение местного исполнительного органа. Получение этих документов упразднят. При этом упрощённый порядок перепланировки будет распространяться на собственников как жилых, так и нежилых помещений, независимо от того, являются ли они субъектами предпринимательства или нет, — рассказала директор департамента строительства НПП РК «Атамекен» Аспена Досмаганбетова.

По ее словам, владелец квартиры или коммерческого помещения должен обратиться в проектную организацию для изготовления эскизного проекта. По нему будут проводиться все строительно-монтажные работы (СМР). Затем владельцу необходимо самостоятельно принять объект в эксплуатацию и согласовать акт приёмки с проектной организацией на предмет соответствия проведённых работ проекту, после чего изготовить новый технический паспорт на объект и зарегистрировать акт приёмки в ЦОНе.

Как отметила директор департамента строительства НПП, упрощение процедуры не отразится на качестве работ.