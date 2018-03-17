Первые резиденты ТОР «Павловск» планируют вложить более 11 млрд рублей

Источник: РИА Новости

Премьер Дмитрий Медведев сообщил в пятницу, что подписал решение о создании 19 новых территорий опережающего развития (ТОР), в которые планируется привлечь 160 миллиардов рублей инвестиций.

Среди городов, где будут созданы ТОР — Павловск в Воронежской области. В постановлении определены границы ТОР «Павловск», минимальный объем капитальных вложений резидентов (2,5 миллиона рублей) и минимальное количество новых постоянных рабочих мест (десять).

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Среди видов экономической деятельности, при которых здесь действует особый правовой режим — производство пищевых продуктов, выращивание плодовых и ягодных культур и производство мебели.

«На данный момент правительством Воронежской области уже подписаны соглашения о намерениях с двумя предприятиями — потенциальными резидентами создаваемой ТОР, которые планируют вложить 11,2 миллиарда рублей и создать более 1 тысячи рабочих мест. Якорным проектом станет строительство мясокомбината компании “Агроэко” с объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.