Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Британии поняли промах с ультиматумом к РФ: Мей просчиталась
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка
Разоблачение ученого из США вызвало широкий резонанс на Западе
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В Минобороны РФ жестко ответили на предложение заткнуться
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
20Умер народный артист Олег Табаков
12:05 (мск), источник: ТАСС

Новые ТОР в Иркутской области могут привлечь около 4 млрд рублей за 10 лет

В моногородах Саянск и Черемхово планируют создать более тысячи новых рабочих мест.

ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Иркутские моногорода Саянск и Черемхово, получившие накануне статус территорий опережающего развития (ТОР), смогут в ближайшие 10 лет привлечь порядка 4 млрд рублей частных инвестиций, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления, присвоившего статус ТОР 19 российским моногородам.

Читайте также
Медведев утвердил создание ТОР в Иркутской области

«За десять лет реализации этих проектов [на территории Иркутской области] планируется привлечение инвестиций в общем объеме около 4 млрд рублей, создание более тысячи новых рабочих мест», — сообщили в пресс-службе правительства.

По данным пресс-службы, в Черемхове предложены к реализации инвестиционные проекты по производству мебели, развитию стройиндустрии, переработке пищевых продуктов и дикоросов.

В проект развития Саянска включены такие инвестиционные проекты, как создание газохимического комплекса, комплекса производств глубокой переработки древесины, строительство свинокомплекса, тепличного комбината, реконструкция, модернизация действующего производства ООО «Саянский бройлер».

Сейчас в Иркутской области действует одна ТОР — «Усолье-Сибирское». Ее создали в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий («Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон»). В усольской ТОР на данный момент зарегистрированы три резидента — компания «Смартсинтез», выпускающая дезинфицирующие средства, машиностроительное предприятие «Усольмаш», которое занимается производством горно-обогатительного оборудования, и ООО «Лайм» с производством топливных пеллет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Первый пуск оказался неудачным: ракета рухнула на пусковую установку
Лавров ответил британскому министру, велевшему России заткнуться
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь