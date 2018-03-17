Новые ТОР в Иркутской области могут привлечь около 4 млрд рублей за 10 лет
В моногородах Саянск и Черемхово планируют создать более тысячи новых рабочих мест.
В моногородах Саянск и Черемхово планируют создать более тысячи новых рабочих мест.
ИРКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Иркутские моногорода Саянск и Черемхово, получившие накануне статус территорий опережающего развития (ТОР), смогут в ближайшие 10 лет привлечь порядка 4 млрд рублей частных инвестиций, сообщили в субботу в
В пятницу
«За десять лет реализации этих проектов [на территории Иркутской области] планируется привлечение инвестиций в общем объеме около 4 млрд рублей, создание более тысячи новых рабочих мест», — сообщили в
По данным
В проект развития Саянска включены такие инвестиционные проекты, как создание газохимического комплекса, комплекса производств глубокой переработки древесины, строительство свинокомплекса, тепличного комбината, реконструкция, модернизация действующего производства ООО «Саянский бройлер».
Сейчас в Иркутской области действует одна ТОР — «Усолье-Сибирское». Ее создали в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода
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