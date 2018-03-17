В Узбекистане создадут ассоциацию производителей сои
Глава государства отметил пользу для здоровья и востребованность соевого масла, а также возможность использования его шрота в качестве птичьего корма.
Глава государства отметил пользу для здоровья и востребованность соевого масла, а также возможность использования его шрота в качестве птичьего корма.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе ознакомления с экономическими проектами в Акдарьинском районе дал поручение создать ассоциацию производителей сои.
Глава государства отметил пользу для здоровья и востребованность соевого масла, а также возможность использования его шрота в качестве птичьего корма.
Здесь же состоялась презентация проектов по развитию птицеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства, плодоовощеводства и других отраслей в Самаркандской области, расширению экспорта их продукции.
Президент дал указания по расширению масштаба проектов, поддержке деловых людей. Побеседовав с предпринимателями, на месте решил поднятые ими вопросы.
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