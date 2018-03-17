Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне «B3» (ранее — «Caa1»), подтвердили БЕЛТА в
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне «B3» (ранее — «Caa1»), подтвердили БЕЛТА в
При этом прогноз подтвержден как стабильный. Повышение рейтинга страны до уровня «B3» связано в первую очередь с укреплением экономики Беларуси. Такое изменение прогноза отражает улучшение позиции страны по внешней ликвидности, а также сокращение дефицита счета текущих операций.
Агентство улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси — с «Caa1» до «B3», потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне «B2» (было «B3»), потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте — на уровне «Caa1» (было «Caa2»).
Международное рейтинговое агентство Moody’s занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.
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