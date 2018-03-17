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13:56 (мск), источник: БЕЛТА

Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне «B3» (ранее — «Caa1»), подтвердили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

Источник: БЕЛТА

При этом прогноз подтвержден как стабильный. Повышение рейтинга страны до уровня «B3» связано в первую очередь с укреплением экономики Беларуси. Такое изменение прогноза отражает улучшение позиции страны по внешней ликвидности, а также сокращение дефицита счета текущих операций.

Агентство улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси — с «Caa1» до «B3», потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне «B2» (было «B3»), потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте — на уровне «Caa1» (было «Caa2»).

Международное рейтинговое агентство Moody’s занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств.

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