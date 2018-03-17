Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси

Источник: БЕЛТА

При этом прогноз подтвержден как стабильный. Повышение рейтинга страны до уровня «B3» связано в первую очередь с укреплением экономики Беларуси. Такое изменение прогноза отражает улучшение позиции страны по внешней ликвидности, а также сокращение дефицита счета текущих операций.

Агентство улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси — с «Caa1» до «B3», потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне «B2» (было «B3»), потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте — на уровне «Caa1» (было «Caa2»).