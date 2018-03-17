Дорожники за одну ночь залатали ямы на 21 дороге Ростова
Почти километр ям залатали дорожные службы в ночь на 16 марта.
Почти километр ям залатали дорожные службы в ночь на 16 марта.
Массовые работы по ремонту дорожного полотна улиц Ростова начнутся в апреле, с наступлением теплой и сухой погоды. А сейчас дорожные службы осуществляют ямочный ремонт дорог, для поддержания их в рабочем состоянии.
Так, за период в ночь на
С наступлением теплого времени в планах городских властей отремонтировать 43 улицы города. Работы развернутся на ул. Шмидта, Вересаева, пр. Королева, Космонавтов и многих других. В 2018 году на ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» из бюджета выделили около 900 млн рублей.
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