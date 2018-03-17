Дорожники за одну ночь залатали ямы на 21 дороге Ростова

Источник: РИА "Новости"

Массовые работы по ремонту дорожного полотна улиц Ростова начнутся в апреле, с наступлением теплой и сухой погоды. А сейчас дорожные службы осуществляют ямочный ремонт дорог, для поддержания их в рабочем состоянии.

Так, за период в ночь на 16.03.2018 выполнены работы на 21 объекте общей площадью 742 м². Литой асфальтобетонной смесью в рамках муниципальных контрактов работы выполнены на 6 объектах площадью 310 м² и по гарантии на 15 объектах площадью 432 м², -сообщает директор МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Свиридов. В работах задействовано 6 бригад и три завода, обеспечивающие материалы.