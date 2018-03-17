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15:31 (мск), источник: Деловое сообщество

Дорожники за одну ночь залатали ямы на 21 дороге Ростова

Почти километр ям залатали дорожные службы в ночь на 16 марта.

Источник: РИА "Новости"

Массовые работы по ремонту дорожного полотна улиц Ростова начнутся в апреле, с наступлением теплой и сухой погоды. А сейчас дорожные службы осуществляют ямочный ремонт дорог, для поддержания их в рабочем состоянии.

Так, за период в ночь на 16.03.2018 выполнены работы на 21 объекте общей площадью 742 м². Литой асфальтобетонной смесью в рамках муниципальных контрактов работы выполнены на 6 объектах площадью 310 м² и по гарантии на 15 объектах площадью 432 м², -сообщает директор МКУ «ДИСОТИ» Дмитрий Свиридов. В работах задействовано 6 бригад и три завода, обеспечивающие материалы.

С наступлением теплого времени в планах городских властей отремонтировать 43 улицы города. Работы развернутся на ул. Шмидта, Вересаева, пр. Королева, Космонавтов и многих других. В 2018 году на ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» из бюджета выделили около 900 млн рублей.

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