Президент поручил создать не менее двух швейных фабрик в каждом районе
Президент отметил, что подобные современные предприятия играют важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики.
Президент отметил, что подобные современные предприятия играют важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил в Акдарьинском районе швейную фабрику при обществе с ограниченной ответственностью «Муштарий Окдарё».
Предприятие, начавшее свою деятельность в ноябре прошлого года, изготавливает трикотажную продукцию 20 видов. Здесь трудятся более 400 женщин и выпускников профессиональных колледжей.
Самое важное, предприятие уже имеет заказы на свою продукцию. Заключен договор с российской компанией «OODJI». Планируется расширить географию экспорта.
Президент ознакомился с технологическим процессом на фабрике, осмотрел продукцию, побеседовал с работниками.
Шавкат Мирзиёев отметил, что подобные современные предприятия играют важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики, необходимо создать не менее двух таких фабрик в каждом районе.
Здесь же прошла презентация проектов в легкой промышленности и гидроэнергетике, проектов с участием иностранных инвесторов.
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