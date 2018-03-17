Президент поручил создать не менее двух швейных фабрик в каждом районе

Источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев посетил в Акдарьинском районе швейную фабрику при обществе с ограниченной ответственностью «Муштарий Окдарё».

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Предприятие, начавшее свою деятельность в ноябре прошлого года, изготавливает трикотажную продукцию 20 видов. Здесь трудятся более 400 женщин и выпускников профессиональных колледжей.

Самое важное, предприятие уже имеет заказы на свою продукцию. Заключен договор с российской компанией «OODJI». Планируется расширить географию экспорта.

Президент ознакомился с технологическим процессом на фабрике, осмотрел продукцию, побеседовал с работниками.

Шавкат Мирзиёев отметил, что подобные современные предприятия играют важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики, необходимо создать не менее двух таких фабрик в каждом районе.