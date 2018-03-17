Инвесторы из Великобритании и США стали основными покупателями евробондов «Россия-29» и «Россия-47»

Источник: РИА "Новости"

Минфин РФ в пятницу провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, доходность долговых бумаг к погашению составила 4,625% годовых. Также был доразмещен выпуск евробондов «Россия-2047» на сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% годовых.

«Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около $7,5 млрд. В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов», — рассказал «Интерфаксу» Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала».

«Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска “Россия-2047”, 20% ушло инвесторам из США, 13% — российским инвесторам, 3% — азиатским, и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов», — сообщил банкир.

По словам Соловьева, 35% выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.