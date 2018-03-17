Президент внес изменения в указ об оплате за газ, электричество и тепло

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 110, которым внесены изменения в отдельные положения Указа № 670 «О некоторых вопросах оплаты природного газа, электрической и тепловой энергии», сообщила пресс-служба главы государства.

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В соответствии с изменениями, белорусским предприятиям облегчили расчеты по просроченным платежам за энергоресурсы.

В частности, пересчет задолженности, образовавшейся до 1 января 2016 года за газ, электрическую и тепловую энергию и не погашенной до конца 2017 года, производиться не будет «в связи с изменением официального курса рубля». Сумма задолженности за этот период зафиксирована в белорусских рублях исходя из курса, установленного Национальным банком на 1 января 2016 года.

Кроме того, потребители будут освобождены от уплаты процентов, пеней и штрафов, начисленных за несвоевременную оплату энергоресурсов в случае, если они погасили до 1 января текущего года зафиксированную на 1 января 2016 года задолженность. А также при погашении задолженности до 1 января 2019 года при условии своевременной оплаты энергоресурсов, потребленных с 1 января по 31 декабря 2018 года.