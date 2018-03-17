В Башкирии подешевели мясо, яйца и сахар

По сравнению с декабрем 2017 года, уровень инфляции составил 0,4% (годом ранее — 0,5%). Продукты подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,3%, услуги стали дешевле на 0,02%.

По данным статистики, с начала года подешевели мясопродукты (-0,4%), масло и жиры (-0,5%), сыр (-0,2%), яйца (-3,7%), сахар (-1,3%), мука (-0,4%), крупа и бобовые (-2,3%), макаронные изделия (-0,4%) и алкоголь (-0,4%). Дороже стали хлеб, молоко, плодовоовощная продукция, а также услуги общепита.

Стоимость продуктовой корзины, минимального набора, состоящего из 33 видов продуктов, в феврале составил 3516 рублей 10 копеек.