В Башкирии подешевели мясо, яйца и сахар
УФА, 17 мар 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Башкортостанстат опубликовал данные об уровне инфляции и изменении цен на отдельные товары и услуги по итогам февраля 2018 года.
УФА, 17 мар 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Башкортостанстат опубликовал данные об уровне инфляции и изменении цен на отдельные товары и услуги по итогам февраля 2018 года.
По сравнению с декабрем 2017 года, уровень инфляции составил 0,4% (годом ранее — 0,5%). Продукты подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,3%, услуги стали дешевле на 0,02%.
По данным статистики, с начала года подешевели мясопродукты (-0,4%), масло и жиры (-0,5%), сыр (-0,2%), яйца (-3,7%), сахар (-1,3%), мука (-0,4%), крупа и бобовые (-2,3%), макаронные изделия (-0,4%) и алкоголь (-0,4%). Дороже стали хлеб, молоко, плодовоовощная продукция, а также услуги общепита.
Ранее в Нацбанке РБ заявляли, что по итогам 2017 года темпы роста инфляции в России и Башкортостане достигли исторического минимума — 2,5% в целом по стране и 1,6% в республике.
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