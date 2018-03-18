В Казахстане планируют упростить процедуру перепланировки

Источник: Nur.kz

В Казахстане поставлена задача упростить процедуру перепланировки помещений, которая не затронет несущие и ограждающие конструкции, а также инженерные системы и оборудование, передает krisha.kz.

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Необходимые изменения в правовые акты внесут до конца 2018 года. По словам директора департамента строительства НПП РК «Атамекен» Аспены Досмагановы, упрощенный вид перепланировки будет относиться к собственникам жилых и коммерческих помещений, также у них не будет потребности в сборе подписей соседей или в получении разрешения исполнительного органа для того, чтобы иметь право на данную процедуру перепланировки.

От собственников требуются получение нового тех.паспорта и зарегистрированный акт приема в ЦОНе. При упрощенной процедуре, хозяевам помещений следует обратиться в организацию по проектам и изготовить эскизный план, по которому будут проводиться необходимые работы. Далее владельцы самостоятельно принимают объект, а также проверяют проделанную работу по проекту вместе с данной организацией. Отмечается, что такая процедура перепланировки не повлияет на качестве работ, так как во время рабочего процесса несущие и ограждающие конструкции останутся в целостности и сохранности, в результате чего здание не подвергнется сильным изменениям и не будет представлять опасности для жизни собственников.