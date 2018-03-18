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09:42 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане упростили порядок приема наличной иностранной валюты

В положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан внесены изменения и дополнения.

ЦБ: $ 57.4942   +0.48 € 70.8099   +0.29 ММВБ: $ 57.4900   +0.03 € 70.6475   -0.03
Источник: UzReport.news

Так, по данным Центрального банка, в целях создания более благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности субъектам предпринимательства предоставляется право:

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— экспортировать товары (работы, услуги) нерезидентам за наличную иностранную валюту через кассы коммерческих банков на территории Республики Узбекистан;.

— вносить в кассы коммерческих банков в Республике Узбекистан наличную иностранную валюту, полученную от продажи товаров в ярмарках и выставках проведенных зарубежом.

Кроме того, установлено, что коммерческие банки, по своему усмотрению, могут принимать оплату за товары (работы, услуги)
в другой иностранной валюте кроме долларов США, английских фунтов стерлингов, евро, швейцарских франков и японской йены.

Ещё одним из удобств, созданных физическим лицам, при приёме наличной иностранной валюты в кассах коммерческих банков является отмена предоставления:

— пассажирской таможенной декларации, подтвержающей ввоз наличной иностранной валюты физическим лицом-нерезидентом или справки коммерческого банка о снятии наличных средств в иностранной валюте со счета физического лица-нерезидента;.

— учредительных документов при приёме наличной иностранной валюты в счет пополнения уставного фонда (уставного капитала).

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