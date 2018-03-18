В Узбекистане упростили порядок приема наличной иностранной валюты
В положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан внесены изменения и дополнения.
В положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан внесены изменения и дополнения.
Так, по данным Центрального банка, в целях создания более благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности субъектам предпринимательства предоставляется право:
— экспортировать товары (работы, услуги) нерезидентам за наличную иностранную валюту через кассы коммерческих банков на территории Республики Узбекистан;.
— вносить в кассы коммерческих банков в Республике Узбекистан наличную иностранную валюту, полученную от продажи товаров в ярмарках и выставках проведенных зарубежом.
Кроме того, установлено, что коммерческие банки, по своему усмотрению, могут принимать оплату за товары (работы, услуги)
в другой иностранной валюте кроме долларов США, английских фунтов стерлингов, евро, швейцарских франков и японской йены.
Ещё одним из удобств, созданных физическим лицам, при приёме наличной иностранной валюты в кассах коммерческих банков является отмена предоставления:
— пассажирской таможенной декларации, подтвержающей ввоз наличной иностранной валюты физическим
— учредительных документов при приёме наличной иностранной валюты в счет пополнения уставного фонда (уставного капитала).
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