В Узбекистане упростили порядок приема наличной иностранной валюты

Источник: UzReport.news

Так, по данным Центрального банка, в целях создания более благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности субъектам предпринимательства предоставляется право:

Читайте также Экспортная продукция будет маркироваться товарным знаком UzTrade

— экспортировать товары (работы, услуги) нерезидентам за наличную иностранную валюту через кассы коммерческих банков на территории Республики Узбекистан;.

— вносить в кассы коммерческих банков в Республике Узбекистан наличную иностранную валюту, полученную от продажи товаров в ярмарках и выставках проведенных зарубежом.

Кроме того, установлено, что коммерческие банки, по своему усмотрению, могут принимать оплату за товары (работы, услуги)

в другой иностранной валюте кроме долларов США, английских фунтов стерлингов, евро, швейцарских франков и японской йены.

Ещё одним из удобств, созданных физическим лицам, при приёме наличной иностранной валюты в кассах коммерческих банков является отмена предоставления:

— пассажирской таможенной декларации, подтвержающей ввоз наличной иностранной валюты физическим лицом-нерезидентом или справки коммерческого банка о снятии наличных средств в иностранной валюте со счета физического лица-нерезидента;.