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12:14 (мск), источник: БЕЛТА

Национальное кадастровое агентство приступило к оценке производственных зон Беларуси

В настоящее время осуществляется этап сбора и актуализации исходных данных. В процессе согласования участвуют 423 организации по всей стране.

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу приступило к кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования «производственная зона». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Госкомимущества.

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В настоящее время осуществляется этап сбора и актуализации исходных данных. В процессе согласования участвуют 423 организации по всей стране. В лидерах среди исполнительных комитетов и жилищно-коммунальных предприятий — Витебская область. Среди газовых служб наиболее активна Минская область.

Работы по кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования «производственная зона» выполняются в соответствии с договором между Госкомимуществом и Национальным кадастровым агентством и финансируются из республиканского бюджета.

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