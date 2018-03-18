Национальное кадастровое агентство приступило к оценке производственных зон Беларуси

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу приступило к кадастровой оценке земель Беларуси по виду функционального использования «производственная зона». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Госкомимущества.

Читайте также Президент внес изменения в указ об оплате за газ, электричество и тепло

В настоящее время осуществляется этап сбора и актуализации исходных данных. В процессе согласования участвуют 423 организации по всей стране. В лидерах среди исполнительных комитетов и жилищно-коммунальных предприятий — Витебская область. Среди газовых служб наиболее активна Минская область.