Нефть и электробусы: посол Ирана рассказал о новых проектах с Минском

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси отмечает высокий уровень сотрудничества двух стран в различных сферах.

По его словам, в ближайшие время станет известно о новых двусторонних крупных проектах в сфере торговли и экономики.

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Господин Мостафа Овейси рассказал не только о планах создания нового белорусско-иранского автомобиля, двустороннем сотрудничестве в нефтяной сфере, но и признался, как относится к СМИ, поклонником какого вида спорта является и сколько часов длится его рабочий день.

«18 марта 1993 года начались дипломатические отношения Ирана и Беларуси, с того момента прошло более двух десятилетий, и в этом году мы отмечаем 25 лет дипломатических отношений наших стран», — сказал Посол.

По его словам, между Ираном и Беларусью за эти годы в различных сферах — культуры, экономики и политики сложились хорошие отношения.

«За эти прошедшие 25 лет как с белорусской, так и иранской стороны было много сделано для развития сотрудничества по этим направлениям. Работа в экономической, политической и культурной сферах всегда сопровождалось поддержкой глав двух государств, государственных структур», — подчеркнул посол.

Глава иранской дипмиссии также отметил, что за прошедшие два с половиной десятилетия у сран было достаточно успешных проектов — как в сфере культуры, так и в экономике, в том числе и с участием иранских инвестиций.

Новые перспективы

При этом собеседник подчеркнул, что сотрудничество двух стран в нефтяной сфере в последний год выходит на новый уровень.

«До этого сотрудничества Беларуси и Ирана в нефтяной сфере на таком высоком уровне не было. Очень важно, что оно активно продвигается вперед», — сказал посол.

По словам Посла, в разных сферах, в том числе в энергетики Беларусь и Иран рассматривают различные аспекты и варианты для сотрудничества. По его словам, речь идет не только о двустороннем предоставлении товаров и услуг, но и о рынках третьих стран.

Господин Мостафа Овейси также анонсировал новые двусторонние проекты.

«Хотел бы сообщить, что в ближайшие время будут хорошие новости о нашем сотрудничестве и в торговле, и в экономике», — сказал посол.

Господин Мостафа Овейси подчеркнул, что сотрудничество двух стран в нефтяной сфере в последний год выходит на новый уровень.

При этом он отметил, что недавно в Тегеране прошло заседание двусторонней белорусско-иранской межправительственной комиссии, делегация возглавил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.

«В Тегеране были оговорены различные направления нашего сотрудничества в торговле, экономике, фармацевтики. Речь шла о совместном производстве лекарственных средств, о медицинском оборудовании», — сказал посол.

Лучшие проекты

По итогам работы комиссии было подписано документов о двустороннем сотрудничестве по различным направлениям.

«Один из лучших проектов — это соглашение о работе в сфере производства электробусов. Для иранской стороны этот проект очень привлекательный. Мы ждем от него хорошего результата в ближайшем будущем», — подчеркнул посол.

По его словам, Иран в сфере энергетики имеет большой опыт, поэтому и для Беларуси сотрудничество с нашей страной в промышленной сфере будет иметь хорошие перспективы.