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14:19 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ

Цены установлены в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. «Узтрансгаз» с 1 апреля повышает тарифы на потребление природного газа, сообщает пресс-служба компании.

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Теперь стоимость газа, отпускаемого населению при наличии газовых счетчиков, составит почти 2898 сумов за 10 м³.

Газ, отпускаемый при отсутствии газовых счетчиков, обойдется узбекистанцам в пять тысяч сумов за 10 м³. Такая цена действительна при использовании газа для горячего водоснабжения и приготовления пищи. Газ, который расходуют на отопление, выйдет в 2323 сумов за 10 м³.

Цена на газ, поставляемый оптовым потребителям, устанавливается в размере 289740 сумов за 1000 куб.м.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Узбекистане подорожает электроэнергия на двенадцать процентов.

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