В Узбекистане разработают концепцию инновационного градостроительства

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство инновационного развития Узбекистана приступило к разработке концепции инновационного развития градостроительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

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Для работы над проектом концепции приглашены специалисты градостроительной отрасли, сотрудники научно-исследовательских институтов, частных архитектурных бюро, преподаватели профильных вузов, сообщается на странице министерства в Facebook.

Во время рабочего совещания выслушаны предложения по определению наиболее приоритетных и перспективных направлений работы. По его итогам создана инициативная группа.

По мнению экспертов, существует серьезная необходимость в пересмотре работы проектных организаций страны в части внедрения в практику современных методов проектирования, прикладных программных продуктов, достижений современной науки, архитектуры и дизайна.

Напомним, что Министерство инновационного развития было создано в ноябре прошлого года. Оно определено органом, осуществляющим единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития.