В Узбекистане разработают концепцию инновационного градостроительства
Министерство инновационного развития Узбекистана приступило к разработке концепции инновационного развития градостроительной отрасли и
Министерство инновационного развития Узбекистана приступило к разработке концепции инновационного развития градостроительной отрасли и
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство инновационного развития Узбекистана приступило к разработке концепции инновационного развития градостроительной отрасли и
Для работы над проектом концепции приглашены специалисты градостроительной отрасли, сотрудники
Во время рабочего совещания выслушаны предложения по определению наиболее приоритетных и перспективных направлений работы. По его итогам создана инициативная группа.
По мнению экспертов, существует серьезная необходимость в пересмотре работы проектных организаций страны в части внедрения в практику современных методов проектирования, прикладных программных продуктов, достижений современной науки, архитектуры и дизайна.
Напомним, что Министерство инновационного развития было создано в ноябре прошлого года. Оно определено органом, осуществляющим единую государственную политику в сфере инновационного и
Ведомство проводит работу по разработке национальной стратегии инновационного развития, которая должна предложить новые подходы к прогрессивному движению регионов и отраслей промышленности в современном конкурентном мире.
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