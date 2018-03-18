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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Жизнь — в займы. Глобальный долг угрожает миру финансовой катастрофой

Мировая экономика на пороге масштабного кризиса. Причина — высокая закредитованность правительств, предприятий, населения. Проблемы банковских секторов отдельных стран создают риски для международной финансовой системы в целом. Глобальный долг уже превышает 233 триллиона долларов. Вызовет ли общемировая привычка жить в кредит новую Великую депрессию — в материале РИА Новости.

Источник: Reuters

Горечь кленового сиропа

Китай, Гонконг и Канада, по мнению аналитиков Банка международных расчетов, сегодня наиболее подвержены долговым рискам. Так, в опубликованном на днях отчете указано, что только канадцы должны банкам более 1,8 триллиона долларов.

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На одного человека приходится 22,8 тысячи долларов обязательств — и это без учета ипотеки. В Банке международных расчетов полагают, что столь высокие показатели закредитованности создают серьезные риски для банковской системы Канады.

При неблагоприятном развитии ситуации в экономике, считают аналитики, кризис в стране может разразиться в ближайшие годы.

С аналогичными проблемами сталкивается Китай. Неслучайно в 2017-м международные рейтинговые агентства S&P и Moody’s понизили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг КНР.

Кредитные пузыри угрожают экономикам и других развитых стран. Среди них Бельгия, Южная Корея, Австралия и, разумеется, США с долговым бременем в 21 триллион долларов.

«Спровоцированная инфляция или просто списание долгов могут привести к невиданной глобальной финансовой катастрофе», — предупреждают аналитики БКС.

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В долгах как в шелках

Пессимистичный сценарий не кажется абсолютно нереалистичным. Глобальный долг, включающий все обязательства в мире — правительств, банков, корпораций и домохозяйств, — превысил 233 триллиона долларов.

В 2000 году этот показатель составлял 87 триллионов долларов. За 17 лет мировой долг почти утроился. В прошлом году он соответствовал 327% мирового ВВП, тогда как в 2015 году был на уровне 225%.

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Главной причиной стремительного роста глобального долга эксперты считают сверхнизкие ставки регуляторов. ФРС, ЕЦБ и многие другие центробанки начали играть на понижение в 2008 году, чтобы поддержать национальные экономики.

Пока регуляторы не откажутся от мягкой монетарной политики, ситуация не критична. Однако после того, как ставки повысят, стоимость кредитов вырастет, и это создаст серьезные проблемы заемщикам, предупреждает бывший зампред Банка России Константин Корищенко.

Мировой кризис традиционно зарождается в США, причем не только из-за решений ФРС. Инициатива президента Трампа по снижению налогового бремени для корпораций увеличит дефицит бюджета Соединенных Штатов. «Уже в этом году дефицит будет рекордным и превысит один триллион долларов. Ежегодно он будет увеличиваться на 150−200 миллиардов долларов», — подчеркнул собеседник РИА Новости.

Кризис на пороге

Время дешевых кредитов уходит. ФРС США в текущем году собирается повысить ставку несколько раз. Ожидается, что и другие ключевые регуляторы последуют примеру американцев. Это существенно увеличит нагрузку на обслуживание долгов, деньги подорожают.

Глубина и продолжительность будущего кризиса, равно как и его последствия, зависят от того, с каким уровнем долговой нагрузки мировая экономика в него войдет, говорит аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Надо понимать, что арсенал мер противодействия у правительств и международных институтов ограничен: процентные ставки, абсорбирование плохих активов, воздействие на рынок труда и потребительский сектор.

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Едва ли не единственный вариант — это объединить усилия международных организаций, таких как G20, ОЭСР и ООН. Они, в частности, должны принять решение о списании заведомо невозвратных долгов беднейших стран.

Эксперты признают, что договориться едва ли получится. А поскольку уровень глобального долга беспрецедентен, то на горизонте маячит череда дефолтов. Некоторые страны попытаются избежать их за чужой счет.

«К сожалению, не имея возможности решить экономические проблемы, некоторые правительства переключаются на повестку политическую — санкции, конфликты или торговые войны», — резюмировал Корищенко.

Россию эти потрясения стороной не обойдут, но затронут в меньшей степени.

Внешний долг страны на 1 января 2018 года, по данным ЦБ, — 529,1 миллиарда долларов, причем большая часть приходится на корпоративный и банковский секторы. За год долг вырос на 15 миллиардов долларов (плюс 2,9%).

Обслуживание такого внешнего долга, по мнению экспертов, не создает критического напряжения для финансовой системы государства. Так, в первом полугодии Россия выплатит 44 миллиарда долларов — по долгам как государства, так и компаний, банков.

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15 марта© Ньюстюб
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