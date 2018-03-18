Зачем Украина хочет воскресить южное ж/д-сообщение с Молдовой

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Исполком Измаильского городского совета обратился к президенту Украины, премьер-министру правительства этой страны и губернатору Одесской области с просьбой отказаться от восстановления железнодорожной ветки между Березиным (Украина) и Басарабяской (Молдова).

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В горсовете Измаила считают, что строительство этой линии существенно уменьшит объем грузоперевозок в Измаильском и Ренийском морских портах.

Для кого-то эти события уже история, поэтому напомним: железнодорожные пути от станции Березино Тарутинского района Одесской области Украины до молдавской станции Басарабяска демонтировали еще в 1997 году. Сохранились лишь фрагменты земляной насыпи и несколько железнодорожных мостов.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко полагает, что этот демонтаж был первоочередным и очень важным для независимого государства, Украины, чтобы не похоронить экономику портов Придунавья — Измаила и Рени, пишут в воскресенье украинские СМИ.

Теперь же эту железнодорожную ветку решили восстановить, и стоимость работ исчисляется в 27 миллионов евро. Эти деньги хотят занять у Европейского банка реконструкции и развития.

«Логистическим центром Нижнего Дуная сегодня является Измаил, и, если будет построена ветка между Березиным и Басарабяской, то центр речных перевозок автоматически перемещается в румынский Галац», — считает Андрей Абрамченко.

Что при этом произойдет с портами Измаил и Рени? Если в итоге грузоперевозки речным путем уменьшатся, то снизится и число рабочих мест, упадет заработная плата.

«Понимаю, что наше обращение кому-то не понравится, но последствия строительства этого участка неприятные. Мы обращаемся к руководству страны, чтобы был проведен детальный анализ этого вопроса на уровне кабинета министров Украины», — подчеркнул Абрамченко.

В правительстве Украины об этом проекте иное мнение. Там считают, что восстановление железнодорожной ветки Березино — Басарабяска вернет региону наиболее удобный путь в сторону порта Рени, сокращающий до минимума (с 240 до 127 километров) движение поездов по территории Молдовы.