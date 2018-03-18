Зачем Украина хочет воскресить южное ж/д-сообщение с Молдовой
Киев намерен реанимировать южную железнодорожную ветку, связывающую Одесскую область с Молдовой, а в Измаиле опасаются, что местный речной порт обанкротится.
Киев намерен реанимировать южную железнодорожную ветку, связывающую Одесскую область с Молдовой, а в Измаиле опасаются, что местный речной порт обанкротится.
КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Исполком Измаильского городского совета обратился к президенту Украины,
В горсовете Измаила считают, что строительство этой линии существенно уменьшит объем грузоперевозок в Измаильском и Ренийском морских портах.
Для
Мэр Измаила Андрей Абрамченко полагает, что этот демонтаж был первоочередным и очень важным для независимого государства, Украины, чтобы не похоронить экономику портов Придунавья — Измаила и Рени, пишут в воскресенье украинские СМИ.
Теперь же эту железнодорожную ветку решили восстановить, и стоимость работ исчисляется в 27 миллионов евро. Эти деньги хотят занять у Европейского банка реконструкции и развития.
«Логистическим центром Нижнего Дуная сегодня является Измаил, и, если будет построена ветка между Березиным и Басарабяской, то центр речных перевозок автоматически перемещается в румынский Галац», — считает Андрей Абрамченко.
Что при этом произойдет с портами Измаил и Рени? Если в итоге грузоперевозки речным путем уменьшатся, то снизится и число рабочих мест, упадет заработная плата.
«Понимаю, что наше обращение
В правительстве Украины об этом проекте иное мнение. Там считают, что восстановление железнодорожной ветки Березино — Басарабяска вернет региону наиболее удобный путь в сторону порта Рени, сокращающий до минимума (с 240 до 127 километров) движение поездов по территории Молдовы.
Кроме того, таким образом будет открыт пять для молдавских грузов в порт Измаил, и улучшится пассажирское сообщение Тарутинского района и Рени с Одессой.
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