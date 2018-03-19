Авиационный керосин вернут под контроль государства
Минтранс России ужесточит требования к качеству топлива для самолетов.
Минтранс России ужесточит требования к качеству топлива для самолетов.
Авиационные власти России решили принять новые меры для повышения безопасности полетов. В разработанном Минтрансом проекте новых правил наземного обслуживания самолетов контроль за топливообеспечением значительно повышается. При этом Росавиация считает необходимым вернуться к отмененной несколько лет назад в РФ системе сертификации авиатоплива. Сегодня требования к качеству нефтепродуктов в России установлены техническими регламентами Таможенного союза — но для авиационной отрасли они недостаточны, считают специалисты.
— Минтранс завершает работу над утверждением правил наземного обслуживания самолетов. В них включены самые жесткие требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации, — заявил «Известиям» представитель ведомства.
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— Это важное звено в системе обеспечения безопасности полетов, — заявили «Известиям» в ведомстве. — Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться.
— На наш взгляд, заправочные комплексы должны проходить обязательную сертификацию, — заявили «Известиям» в
Сейчас в отечественной авиации, по словам представителей компании, за качество топлива отвечают перевозчики, которые не могут на него повлиять. Ни заправщики, которые обеспечивают керосином авиакомпании, ни логисты, которые доставляют его с НПЗ в аэропорты, подобной ответственности не несут. В большинстве стран ситуация иная.
— На каждом этапе производства, транспортировки, фильтрации, отстаивания и перекачивания топлива должен происходить анализ его качества, — заявили в
За последние несколько лет в нашей стране авиапроисшествий
Крупнейшие поставщики авиатоплива в России — компании «Газпромнефть-аэро», «Лукойл-аэро» и «Роснефть-аэро».
На всех предприятиях первой из них, как сообщили «Известиям» в ПАО «Газпром нефть», действует единая техническая политика. Она учитывает не только российские, но и международные требования. При этом компания выступает за разработку единых правил для всех игроков рынка.
— Несмотря на отмену в 2015 году обязательной сертификации, все
В «Роснефти» подчеркнули, что выступают за повышение контроля за качеством авиатоплива.
— Лаборатории компании одними из первых в отрасли получили сертификаты соответствия требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2005, — сообщили «Известиям» в
В «Лукойл-аэро» не предоставили комментария.
По мнению независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, сегодня качество авиаГСМ зависит исключительно от добросовестности нефтяных компаний. Отмена сертификации должна была усилить конкуренцию на рынке и снизить стоимость топлива, но уже сейчас сами перевозчики обращаются к государству с просьбой заняться контролем его качества.
— Еще в 2015 году Минтранс обещал подготовить документы, которые позволят избежать негативных последствий отмены сертификации. Это, в частности, изменения в Федеральные авиационные правила. Такие меры до сих пор не реализованы, — рассказал Алексей Тузов.
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