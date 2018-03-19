В Россию пришло глобальное привлечение

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Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте интереса со стороны международных инвесторов к российскому рынку акций. По оценке «Ъ», основанной на данных Sberbank Investment Research (учитывает данные EPFR), по итогам недели, которая закончилась 14 марта, суммарный объем иностранных инвестиций в российский фондовый рынок составил $146 млн. Это почти на треть превышает объем средств, поступивший неделей ранее ($112 млн). К тому же минувшая неделя стала третьей подряд, когда инвесторы наращивают вложения в российский рынок, за это время было инвестировано $597 млн.

Впрочем, весь приток иностранных инвестиций в Россию поступил через глобальные фонды. По оценкам EPFR, за минувшую неделю фонды данной категории направили на российский фондовый рынок почти $140 млн, а за три недели — $637 млн. Этому способствовал высокий спрос со стороны иностранных инвесторов на развивающиеся рынки. За минувшую неделю фонды emerging markets привлекли $2,5 млрд, а за три недели — более $6,8 млрд. «В целом соотношение долга к ВВП у развивающихся стран значительно ниже, чем у развитых, к тому же после ряда девальваций темпы роста экономик у них значительно выше», — отмечает заместитель руководителя Sberbank Private Banking Анна Иванчук.



Однако уверенный приток средств иностранных инвесторов не отразился на динамике российских фондовых индексов. За минувшую неделю индекс ММВБ снизился на 0,75%, до отметки 2294,5 пункта. Индекс РТС потерял 2,4%, откатившись к уровню 1254,2 пункта. Тем самым российский индекс оказался в числе аутсайдеров среди развитых и развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, лидером роста среди развивающихся стран стал катарский фондовый индекс, поднявшийся на 6,3%. Среди развитых стран максимальный прирост продемонстрировал японский индекс Nikkei 225 (1,6%).