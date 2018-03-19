Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
МИД России заявил протест послу Польши
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
02:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В Россию пришло глобальное привлечение

Третью неделю подряд глобальные инвесторы наращивают вложения в российский фондовый рынок: суммарный приток достиг почти $600 млн. Высокие темпы роста мировой экономики подталкивают инвесторов к увеличению вложений в активы развивающихся стран. Однако фонды, ориентированные исключительно на Россию, преимущественно теряют инвесторов, которые предпочитают реагировать на рост геополитической напряженности.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о росте интереса со стороны международных инвесторов к российскому рынку акций. По оценке «Ъ», основанной на данных Sberbank Investment Research (учитывает данные EPFR), по итогам недели, которая закончилась 14 марта, суммарный объем иностранных инвестиций в российский фондовый рынок составил $146 млн. Это почти на треть превышает объем средств, поступивший неделей ранее ($112 млн). К тому же минувшая неделя стала третьей подряд, когда инвесторы наращивают вложения в российский рынок, за это время было инвестировано $597 млн.

Читайте также
Прощай, «мусорная» категория. Что означает повышение инвестиционного рейтинга России

Впрочем, весь приток иностранных инвестиций в Россию поступил через глобальные фонды. По оценкам EPFR, за минувшую неделю фонды данной категории направили на российский фондовый рынок почти $140 млн, а за три недели — $637 млн. Этому способствовал высокий спрос со стороны иностранных инвесторов на развивающиеся рынки. За минувшую неделю фонды emerging markets привлекли $2,5 млрд, а за три недели — более $6,8 млрд. «В целом соотношение долга к ВВП у развивающихся стран значительно ниже, чем у развитых, к тому же после ряда девальваций темпы роста экономик у них значительно выше», — отмечает заместитель руководителя Sberbank Private Banking Анна Иванчук.

Однако уверенный приток средств иностранных инвесторов не отразился на динамике российских фондовых индексов. За минувшую неделю индекс ММВБ снизился на 0,75%, до отметки 2294,5 пункта. Индекс РТС потерял 2,4%, откатившись к уровню 1254,2 пункта. Тем самым российский индекс оказался в числе аутсайдеров среди развитых и развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, лидером роста среди развивающихся стран стал катарский фондовый индекс, поднявшийся на 6,3%. Среди развитых стран максимальный прирост продемонстрировал японский индекс Nikkei 225 (1,6%).

Читайте также
Фондовые рынки по всему миру упали. Почему?

Отставание российских индексов связано с продажами активов со стороны международных фондов, ориентированных исключительно на Россию. По данным EPFR, фонды данной категории потеряли за три недели $40 млн. «Усиление напряженности в политическом противостоянии с Западом в преддверии выборов президента РФ, безусловно, формирует слабую поведенческую модель инвесторов по отношению к российскому рынку акций», — отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Равиль Юсипов.

Участники рынка не исключают дальнейшего притока инвестиций в Россию, хотя и опасаются за его устойчивость. По словам Равиля Юсипова, невысокая стоимость российских акций и высокие реальные ставки ОФЗ будут и дальше привлекать международных инвесторов. Однако спрос на рублевые активы будет обеспечен за счет глобальных фондов. «Пока сохраняются ожидания насчет опережающего роста развивающихся экономик, а также продолжение укрепления цен на нефть, активы развивающихся рынков и РФ будут пользоваться спросом, — отмечает ведущий стратег ИК “Атон” Алексей Каминский.— Риск представляют возможная эскалация торговых конфликтов в полноценные торговые войны и потенциальное резкое глобальное усиление протекционизма».

Виталий Гайдаев

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 За кого голосовал Владимир Путин
Правило или фейк: тест на знание ПДД
Как в России прошли выборы президента
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин впервые высказался о «деле Скрипаля»
Эксперт: Владимир Путин вернул себе две столицы
Путин отказался сидеть на посту президента «до ста лет»
Путин прокомментировал ситуацию с голосованием на Украине
«Участвовать стоило»: кандидаты прокомментировали первые итоги
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь