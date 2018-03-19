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07:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Отключения воды, газа и света в Челябинске 19 марта

Список домов.

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 19 марта отключения ЖКХ не проводятся.

В Курчатовском районе запланировано отключение газа в доме по Молодова 20 с 9 до 17 часов.

Электроэнергию отключат по адресам:

— Логовая 52−80, 67−99 с 12 до 17 часов.

— Ворошилова 17, 19, 19-а, 21, 23, 23-а, 25 с 8 до 18 часов.

—  ч/с Городок 11-а с 1−39 с 8 до 17 часов.

—  ч/с 2-я Шагольская 2−24, Коралловая 2−18 с 8 до 17 часов.

—  ч/с Рязанская 6−28, Шершневская 72−92, 91−101 с 12 до 17 часов.

В Ленинском районе сегодня не будет воды с 9 до 20 часов в домах по адресам:

— Гончаренко 93, 95, 97, ч/с Глазунова, пер. 1 Вагнера, пер. 2 Вагнера, ул. Вагнера.

Отключат электричество с 8 до 18 часов в домах по адресам:

— ч/с Могилевского 25−59, 2−26, Белостоцкого 1−5, Кошевого 19−41, 22−44, Латвийская 21−37, 50−64, Балхашская 17−25, 18−28, Карельская 17−35, 18−38, Барановическая 47−67, 42−62, Стахановцев 57−75, 64−84 с 08.00 до 17.00 ч. Масленникова 10, 12, 14, 16, 16-а.

В Металлургическом районе 19 март отключат газ с 9 до 17 часов по адресу Б. Хмельницкого 13.

Прекратят подачу электроэнергии в домах по адресам:

­ — Винницкая 4-а с 9:30 до 10:30 часов.

Байкальская 42 с 10 до 14 часов.

Социалистическая 32, 34, 36, 38 с 9 до 16 часов.

В Советском районе отключат газ с 9 до 17 часов в домах по адресам:

— Елькина 94, Днепропетровская 2, 13, 14.

Не будет электроэнергии в доме по Толбухина 7 с 10 до 15 часов.

В Тракторозаводском районе отключения ЖКХ 19 марта не проводятся.

В Центральном районе отключат газ с 9 до 17 часов в домах по улицам:

— 3-го Интернационала 92, 92-а, 94, пл. Мопра 2.

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