В Омске чаще всего требуются грузчики с зарплатой от 30 тысяч
Аналитики аналитики HeadHunter изучили спрос рынка труда в Омске по результатам на начало 2018 года. Они выяснили, что наибольший дефицит ощущается в рабочих профессиях.
Аналитики аналитики HeadHunter изучили спрос рынка труда в Омске по результатам на начало 2018 года. Они выяснили, что наибольший дефицит ощущается в рабочих профессиях.
По данным агентства, на рынке труда города 9% вакансий для рабочих. При этом число предложений в этой сфере выросло на 117%. Общее число предложений в нашем городе выросло на 45%.
Чаще всего работодатели искали рабочих следующих специальностей: наладчиков, слесарей, кабельщиков, грузчиков и механиков.
Интересно, что также выросло количество соискателей на эти специальности. Однако дефицит кадров ощущается
«Сфера “Рабочий персонал” с начала года стала активной не только со стороны работодателей, но и соискателей, — отметила руководитель
Средняя зарплата, которую предлагают в городе рабочему персоналу, составила 30 тыс рублей. Год назад эта сумма была 20 тыс рублей.
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