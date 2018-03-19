В Омске чаще всего требуются грузчики с зарплатой от 30 тысяч

По данным агентства, на рынке труда города 9% вакансий для рабочих. При этом число предложений в этой сфере выросло на 117%. Общее число предложений в нашем городе выросло на 45%.

Чаще всего работодатели искали рабочих следующих специальностей: наладчиков, слесарей, кабельщиков, грузчиков и механиков.

Интересно, что также выросло количество соискателей на эти специальности. Однако дефицит кадров ощущается по-прежнему.

«Сфера “Рабочий персонал” с начала года стала активной не только со стороны работодателей, но и соискателей, — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. — Так, рост резюме составил +125%. В результате конкурс на одно предложение в сфере вырос до 3,5 резюме. Но нельзя сказать, что вопрос дефицита кадров снят полностью, очень многие компании по-прежнему продолжают испытывать дефицит квалифицированных рабочих кадров».