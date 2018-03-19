Банк «Канский» не может удовлетворить требования кредиторов
Банк «Канский» не может удовлетворить требования кредиторов. Необходимой суммы просто нет.
Банк «Канский» не может удовлетворить требования кредиторов. Необходимой суммы просто нет.
Напомним,
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершённая организованной группой, либо в особо крупном размере». Дефицит средств сегодня составляет более 450 миллионов.
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