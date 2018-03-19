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08:55 (мск), источник: Вести - Красноярск

Банк «Канский» не может удовлетворить требования кредиторов

Банк «Канский» не может удовлетворить требования кредиторов. Необходимой суммы просто нет.

Источник: Reuters

Напомним, кредитно-финансовое учреждение признано банкротом в декабре 2017. Экс-руководителей банка подозревают в хищении более 20 миллионов рублей, которые пропали со счетов 800 вкладчиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершённая организованной группой, либо в особо крупном размере». Дефицит средств сегодня составляет более 450 миллионов.

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