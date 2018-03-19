В Ленинском районе закрыто движение
В Ленинском районе Челябинска закрыто движение с 19 марта в связи с работами по выносу сетей газопровода.
В Ленинском районе Челябинска закрыто движение с 19 марта в связи с работами по выносу сетей газопровода.
Работы ведутся от улицы Энергетиков к торговому комплексу «Молния», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой ан
Движение транспорта по указанному участку будет закрыто более чем на неделю, до 27 марта включительно.
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