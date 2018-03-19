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08:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Ленинском районе закрыто движение

В Ленинском районе Челябинска закрыто движение с 19 марта в связи с работами по выносу сетей газопровода.

Работы ведутся от улицы Энергетиков к торговому комплексу «Молния», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой ан пресс-службу администрации города.

Движение транспорта по указанному участку будет закрыто более чем на неделю, до 27 марта включительно.

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