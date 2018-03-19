В Ленинском районе закрыто движение

Работы ведутся от улицы Энергетиков к торговому комплексу «Молния», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой ан пресс-службу администрации города.

Движение транспорта по указанному участку будет закрыто более чем на неделю, до 27 марта включительно.