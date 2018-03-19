В Челябинске продегустируют разные сорта картофеля
В Челябинске завтра, 20 марта, ГУП «Продкорпорация» будет угощать своей продукцией. Вкусный праздник под названием «Ах, картошка, объеденье!» соберет партнеров, клиентов и друзей предприятия для дегустации готовых блюд из разных сортов картофеля, выращенного на полях Аргаяшского техникума с использованием новейших технологий.
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