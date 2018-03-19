В Челябинске продегустируют разные сорта картофеля

Специалисты расскажут посетителям о представленных сортах картофеля, об особенностях наступающего посадочного сезона и подготовке к нему. Впервые у жителей региона будет возможность выбрать и приобрести элитные сорта картофеля для высадки в своих садах, огородах, фермерских хозяйствах.

«На Южном Урале, с его резко континентальным климатом, картофель представляет интерес как для промышленного производства, так и для владельцев приусадебных хозяйств», — отметила генеральный директор «Продкорпорации» Ирина Новикова.

Уже пять лет корпорация активно работает в сфере картофелеводства и зерноводства, инициируя акклиматизацию на уральской земле новых российских и немецких сортов картофеля, популяризируя передовые агротехнологии на землях Аргаяшского аграрного техникума.

«Результатом этого сотрудничества сегодня является реализация семян элитного картофеля под брендами партнеров не только аграриям области, но и за пределами региона. Так, производители семян Германии признали, что качество нашего семенного картофеля полностью соответствует их требованиям», — подчеркнула Ирина Новикова.