Паводковая комиссия Богучанской ГЭС приступила к работе

В канун весеннего половодья на Богучанской ГЭС создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Комиссия начала работу с проведения осмотров оборудования и гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС. В план комиссии включены мероприятия, обеспечивающие бесперебойное производство электроэнергии при любом сценарии прохождения паводка.

Специалисты Богучанской ГЭС проанализировали паводковые периоды предшествующих лет. В 2014—2017 годах на озере Байкал и водохранилищах Ангарского каскада отмечалось маловодье, летом 2016 года приток существенно увеличился, но так и не достиг среднемноголетних значений. С осени 2017 года пропуски воды на Иркутской ГЭС сокращены до 1250−1300 м3/с, на остальных ГЭС Ангарского каскада — до 2000−2100 м3/с. К весне 2018 года все водохранилища каскада (Иркутское, Братское, Усть-Илимское и Богучанское) имеют значительный свободный объем и способны принять большие объемы паводковых вод.

Основными параметрами, оказывающими непосредственное влияние на прохождение весеннего половодья являются снегозапасы и толщина льда на реках. По результатам многолетних наблюдений, первая волна паводка в районе Богучанской ГЭС может начаться в апреле и достигнет пика в первой декаде мая. Она может сопровождаться ледовыми заторами на малых реках, подтоплением дорог в пониженных участках местности и другими сезонными явлениями. Вторая волна паводка в верхнем течении Ангары начнется в третьей декаде апреля и продлится до первой декады июня. В этот период начнется активное снеготаяние в предгорных и горно-таежных районах Саян, вскрытие крупных рек — Енисея и Ангары.

Уровень водохранилища Богучанской ГЭС по состоянию на 1 марта 2018 года составлял 207,17 м (над уровнем Балтийского моря), уровень воды в нижнем бьефе 137,82 м. Толщина льда на Богучанском водохранилище в районе ГЭС превышает 61 см; высота снега на льду 29 см.