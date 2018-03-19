Паводковая комиссия Богучанской ГЭС приступила к работе
Комиссия начала работу с проведения осмотров оборудования и гидротехнических сооружений.
Комиссия начала работу с проведения осмотров оборудования и гидротехнических сооружений.
В канун весеннего половодья на Богучанской ГЭС создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Комиссия начала работу с проведения осмотров оборудования и гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС. В план комиссии включены мероприятия, обеспечивающие бесперебойное производство электроэнергии при любом сценарии прохождения паводка.
Специалисты Богучанской ГЭС проанализировали паводковые периоды предшествующих лет. В 2014—2017 годах на озере Байкал и водохранилищах Ангарского каскада отмечалось маловодье, летом 2016 года приток существенно увеличился, но так и не достиг среднемноголетних значений. С осени 2017 года пропуски воды на Иркутской ГЭС сокращены до 1250−1300 м3/с, на остальных ГЭС Ангарского каскада — до 2000−2100 м3/с. К весне 2018 года все водохранилища каскада (Иркутское, Братское,
Уровень водохранилища Богучанской ГЭС по состоянию на 1 марта 2018 года составлял 207,17 м (над уровнем Балтийского моря), уровень воды в нижнем бьефе 137,82 м. Толщина льда на Богучанском водохранилище в районе ГЭС превышает 61 см; высота снега на льду 29 см.
Паводковая комиссия Богучанской ГЭС проверила наличие автотранспорта, материалов, техники и оборудования для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций. Подготовлены нештатные
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