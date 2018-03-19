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12:33 (мск), источник: Zakon.kz

В РК изменились сроки на привлечение иностранной рабочей силы

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 28 февраля 2018 года внесены изменения в Правила и условий выдачи и продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, согласно изменениям, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

  • для первой категории — на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года;
  • для второй и третьей категории — на двенадцать месяцев, с продлением на срок двенадцать месяцев, но не более трех раз;
  • для четвертой категории — на двенадцать месяцев без права продления;
  • для сезонных иностранных работников — до двенадцати месяцев, без права продления.

Форма заявления на выдачу/продление/переоформление разрешений на привлечение иностранной рабочей силы изложена в новой редакции.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (16 марта).

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