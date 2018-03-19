В РК изменились сроки на привлечение иностранной рабочей силы

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 28 февраля 2018 года внесены изменения в Правила и условий выдачи и продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, сообщает Zakon.kz.