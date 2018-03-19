Три следовавших в Крым авиарейса направили на запасные аэродромы Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. В международном аэропорту Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. В международном аэропорту Симферополя
«Пять рейсов задерживается на прибытие, пять — на отправление. Из них три ушли на запасные аэродромы — два в Краснодар, один — в Анапу», — сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет в основном о рейсах из Москвы.
По его словам, ситуация с видимостью в районе аэропорта стабилизируется, «видимость нормализовалась».
«Все, кто ушел на запасные аэродромы, в ближайшее время начнут вылетать к нам. Сочинский рейс, который был задержан с утра, уже вылетел. В ближайший час погода нормализуется», — заверили в
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