В Иркутской области объявлен конкурс на пост гендиректора фонда капремонта МКД

Источник: Reuters

Как сообщает 19 марта 2018 года пресс-служба регионального правительства, утверждены квалификационные требования к претендентам. Всего конкурса пройдёт в три этапа, два из которых — федеральные.

Объявление о конкурсе размещено на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Информационное сообщение содержит сведения об основных направлениях деятельности и местонахождении регионального оператора, квалификационные требования к претенденту, перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению.

Квалификационные требования установлены в приказе Минстроя России и включают обязательное наличие гражданства РФ; отсутствие непогашенной судимости или наказания за административное правонарушение, наличие высшего строительного, юридического или экономического образования и опыта работы в сфере строительства или ЖКХ не менее пяти лет.

Сначала документы от претендентов рассмотрят на уровне региона. Прошедшие этот этап будут писать тест Министерства строительства и ЖКХ РФ. К участию в третьем этапе — личном собеседовании — допустят тех кандидатов, которые ответят правильно на 45 из 50 вопросов теста.