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15:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области объявлен конкурс на пост гендиректора фонда капремонта МКД

Объявлен конкурс на пост генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

Источник: Reuters

Как сообщает 19 марта 2018 года пресс-служба регионального правительства, утверждены квалификационные требования к претендентам. Всего конкурса пройдёт в три этапа, два из которых — федеральные.

Объявление о конкурсе размещено на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Информационное сообщение содержит сведения об основных направлениях деятельности и местонахождении регионального оператора, квалификационные требования к претенденту, перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению.

Квалификационные требования установлены в приказе Минстроя России и включают обязательное наличие гражданства РФ; отсутствие непогашенной судимости или наказания за административное правонарушение, наличие высшего строительного, юридического или экономического образования и опыта работы в сфере строительства или ЖКХ не менее пяти лет.

Сначала документы от претендентов рассмотрят на уровне региона. Прошедшие этот этап будут писать тест Министерства строительства и ЖКХ РФ. К участию в третьем этапе — личном собеседовании — допустят тех кандидатов, которые ответят правильно на 45 из 50 вопросов теста.

Напомним, первым гендиректор ФКР был депутат Законодательного собрания Тимур Сагдеев, потом его сменил депутат ЗС Андрей Микуляк. Дольше всего — два последних года — пост занимал Денис Быков. Он уволился в феврале 2018 года.

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