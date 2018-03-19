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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичи задолжали за капремонт 350 млн

Тем не менее, в в прошлом году число должников значительно сократилось.

Источник: Reuters

За капитальный ремонт регулярно не платят более 54 тысяч жителей Омской области. В общей сложности они накопили долгов на 350 миллионов рублей. Из них 14 655 заявлений направлено в суд за два месяца 2018 года. Долги взыскиваются прежде всего с тех, кто никогда не оплачивал взносы на капитальный ремонт.

— Подавляющее количество должников производит оплату после получения судебного приказа. Небольшое число должников после вынесения судебного приказа обращалось в суд с заявлением о его отмене, — сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта. — Однако отмену приказа по объективным причинам собственникам не следует воспринимать, как освобождение от оплаты долга. Должникам следует помнить также о таких неблагоприятных последствиях, как ограничение выезда за пределы страны и наложение ареста на имущество, блокировка банковских счетов и списание суммы долга в одностороннем порядке.

Кстати, в этом году местные жители активнее избавлялись от долгов. Для сравнения, по итогам четырех месяцев 2014 года собираемость взносов достигла 48%, по итогам 2015 года — 72,7%, 2016 года — 85,6%, 2017 года — 91,9%.

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