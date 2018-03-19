Омичи задолжали за капремонт 350 млн

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За капитальный ремонт регулярно не платят более 54 тысяч жителей Омской области. В общей сложности они накопили долгов на 350 миллионов рублей. Из них 14 655 заявлений направлено в суд за два месяца 2018 года. Долги взыскиваются прежде всего с тех, кто никогда не оплачивал взносы на капитальный ремонт.

— Подавляющее количество должников производит оплату после получения судебного приказа. Небольшое число должников после вынесения судебного приказа обращалось в суд с заявлением о его отмене, — сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта. — Однако отмену приказа по объективным причинам собственникам не следует воспринимать, как освобождение от оплаты долга. Должникам следует помнить также о таких неблагоприятных последствиях, как ограничение выезда за пределы страны и наложение ареста на имущество, блокировка банковских счетов и списание суммы долга в одностороннем порядке.