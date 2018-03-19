На валютных торгах в понедельник подорожал только доллар
Американская валюта показала незначительный рост, и психологический барьер в два рубля не преодолела.
Американская валюта показала незначительный рост, и психологический барьер в два рубля не преодолела.
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене по результатам торгов на Белорусской
Стоимость европейской валюты снизилась на торгах на 0,35%. Теперь за один евро нужно заплатить 2,4086 белорусского рубля.
Американский доллар прибавил в понедельник 0,06%. Теперь за один доллар необходимо выложить 1,9636 белорусского рубля.
Российская валюта, несмотря на успешно завершившуюся главную политическую кампанию в году, немного сдала, потеряв 0,05% в цене. Теперь за сто российских надо платить 3,4116 белорусского рубля.
Динамика курсов на Белорусской
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