На валютных торгах в понедельник подорожал только доллар

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Читайте также Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси

Стоимость европейской валюты снизилась на торгах на 0,35%. Теперь за один евро нужно заплатить 2,4086 белорусского рубля.

Американский доллар прибавил в понедельник 0,06%. Теперь за один доллар необходимо выложить 1,9636 белорусского рубля.

Российская валюта, несмотря на успешно завершившуюся главную политическую кампанию в году, немного сдала, потеряв 0,05% в цене. Теперь за сто российских надо платить 3,4116 белорусского рубля.