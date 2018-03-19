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20:27 (мск), источник: Sputnik.by

На валютных торгах в понедельник подорожал только доллар

Американская валюта показала незначительный рост, и психологический барьер в два рубля не преодолела.

ЦБ: $ 57.5521   +0.06 € 70.6049   -0.20 ММВБ: $ 57.9175   +0.43 € 71.5000   +0.85
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Евро и российский рубль упали в цене по результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

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Стоимость европейской валюты снизилась на торгах на 0,35%. Теперь за один евро нужно заплатить 2,4086 белорусского рубля.

Американский доллар прибавил в понедельник 0,06%. Теперь за один доллар необходимо выложить 1,9636 белорусского рубля.

Российская валюта, несмотря на успешно завершившуюся главную политическую кампанию в году, немного сдала, потеряв 0,05% в цене. Теперь за сто российских надо платить 3,4116 белорусского рубля.

Динамика курсов на Белорусской валютно-фондовой бирже в начале текущего года остается стабильной, а изменения стоимости валютной корзины можно считать незначительными.

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