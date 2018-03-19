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14:16 (мск), источник: Tengrinews

Привлечение иностранных топ-менеджеров упростили в Казахстане

Казахстанским работодателям разрешили привлекать иностранных руководителей и заместителей руководителей сразу на 3 года, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в приказе Министра труда и социальной защиты населения от 28 февраля 2018 года № 75.

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Согласно изменениям в Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, разрешения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются для сотрудников первой категории (руководители и их заместители) на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года.

В старой редакции Правил такое разрешение выдавалось на 12 месяцев с правом продления ежегодно на 12 месяцев. Для 2−4 категорий и сезонных иностранных работников изменений не было.

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Привлечение иностранных топ-менеджеров упростили в Казахстане
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