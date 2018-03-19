Привлечение иностранных топ-менеджеров упростили в Казахстане

Согласно изменениям в Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, разрешения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются для сотрудников первой категории (руководители и их заместители) на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года.