Привлечение иностранных топ-менеджеров упростили в Казахстане
Казахстанским работодателям разрешили привлекать иностранных руководителей и заместителей руководителей сразу на 3 года, передает Tengrinews.kz.
Казахстанским работодателям разрешили привлекать иностранных руководителей и заместителей руководителей сразу на 3 года, передает Tengrinews.kz.
Об этом говорится в приказе Министра труда и социальной защиты населения от 28 февраля 2018 года № 75.
Согласно изменениям в Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, разрешения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются для сотрудников первой категории (руководители и их заместители) на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года.
В старой редакции Правил такое разрешение выдавалось на 12 месяцев с правом продления ежегодно на 12 месяцев. Для 2−4 категорий и сезонных иностранных работников изменений не было.
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