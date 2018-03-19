Роспотребнадзор оштрафовал нижегородские гостиницы более чем на 300 тыс. рублей за завышение цен на ЧМ-2018

Сообщается, что с января 2018 года Роспотребнадзором наложены штрафы на 12 объектов в общей сложности на сумму 317 тыс. рублей, вынесено 17 предупреждений, а также выдано 8 предостережений. В настоящий момент на рассмотрении находятся девять исковых заявлений в защиту прав неопределенного круга лиц.

В соответствии с последними данными нарушения выявлены в 18 отелях, нарушающих законодательство в части установления цен на объекты размещения. В числе нарушений помимо этого факты незаконного использования товарного знака FIFA, предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице категории в соответствии с классификацией гостиниц, а также отсутствие на сайтах необходимой информации для потребителей.