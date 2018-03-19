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15:55 (мск), источник: Newtimes.kz

Владельца казино в Капшагае крупно оштрафовали

За необеспечение антитеррористической защищенности в отношении одного из капшагайских казино принято соответствующее решение о штрафе в размере 300 МРП, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Источник: Newtimes.kz
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Как выяснилось, на территории области расположены около 1,5 тыс подобных объектов, подвергаемые проверке со стороны правоохранителей не реже одного раза в год. Объекты делятся на категории особо важных государственных, стратегических, опасных производственных и массового скопления людей.

«В ходе организованных проверок в регионе выявлено 378 объектов не соответствующих предъявляемым требованиям защищенности. Из них руководители 2 общеобразовательных учебные заведений уже привлечены к адмответственности с наложением штрафа в размере 50 МРП. А в отношении одного из капшагайских казино принято соответствующее решение о штрафе в размере 300 МРП. Собранный материал еще по одному действующему в регионе объекту, находится сейчас на рассмотрении в суде», ― рассказали в областной полиции.

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