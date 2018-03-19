В Ростовской области создали две новые ТОСЭР

В Ростовской области статус ТОСЭР имеет город Гуково. Во время рабочей встречи губернатора Василия Голубева с премьер-министром Дмитрием Медведевым принято решение создать еще две территории.

«ТОСЭР “Гуково” вошла в число российских лидеров. По темпам создания условий для привлечения инвесторов Гуково опередил другие российские ТОСЭРы с мощным промышленным производством», — говорится в сообщении.