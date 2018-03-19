В Ростовской области создали две новые ТОСЭР
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Звереве и Донецке двух территорий опережающего
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Звереве и Донецке двух территорий опережающего
В Ростовской области статус ТОСЭР имеет город Гуково. Во время рабочей встречи губернатора Василия Голубева с
«ТОСЭР “Гуково” вошла в число российских лидеров. По темпам создания условий для привлечения инвесторов Гуково опередил другие российские ТОСЭРы с мощным промышленным производством», — говорится в сообщении.
Плюсы городов — индустриальная специализация территорий, удачная логистика, профицит инвестплощадок и трудовые ресурсы. На их территории можно производить импортозамещающие продуты разных сфер. К тому же, города могут быть использованы в качестве площадки для строительства ветропарков.
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