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15:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области создали две новые ТОСЭР

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Звереве и Донецке двух территорий опережающего социально-экономического развития, об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В Ростовской области статус ТОСЭР имеет город Гуково. Во время рабочей встречи губернатора Василия Голубева с премьер-министром Дмитрием Медведевым принято решение создать еще две территории.

«ТОСЭР “Гуково” вошла в число российских лидеров. По темпам создания условий для привлечения инвесторов Гуково опередил другие российские ТОСЭРы с мощным промышленным производством», — говорится в сообщении.

Плюсы городов — индустриальная специализация территорий, удачная логистика, профицит инвестплощадок и трудовые ресурсы. На их территории можно производить импортозамещающие продуты разных сфер. К тому же, города могут быть использованы в качестве площадки для строительства ветропарков.

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