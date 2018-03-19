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15:52 (мск), источник: Интерфакс

Доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU. Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, при этом курс доллара поднялся выше 58 рублей впервые с 12 февраля, в том числе, на фоне отказа инвесторов от рисковых активов в ожидании заседания ФРС США, которое состоится 20—21 марта.

ЦБ: $ 57.5521   +0.06 € 70.6049   -0.20 ММВБ: $ 57.9975   +0.51 € 71.3725   +0.72
Источник: Reuters

Курс доллара США составил 57,95 рубля в 14:53, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, при этом чуть ранее доллар достиг отметки $58,015 — максимума с 12 февраля. Евро к этому времени стоил 71,14 рубля, поднявшись на 49,25 копейки.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 по Москве в понедельник опустилась на 0,18% — до $66,09 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,34% — до $62,2 за баррель.

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