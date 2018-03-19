Доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля

Курс доллара США составил 57,95 рубля в 14:53, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, при этом чуть ранее доллар достиг отметки $58,015 — максимума с 12 февраля. Евро к этому времени стоил 71,14 рубля, поднявшись на 49,25 копейки.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 по Москве в понедельник опустилась на 0,18% — до $66,09 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,34% — до $62,2 за баррель.