Доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU. Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, при этом курс доллара поднялся выше 58 рублей впервые с 12 февраля, в том числе, на фоне отказа инвесторов от рисковых активов в ожидании заседания ФРС США, которое состоится
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