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15:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Андрей Травников потребовал разрешить ситуацию с налоговой задолженностью в регионе

НОВОСИБИРСК, 19 марта, ФедералПресс. Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил в максимально короткие сроки разобраться с образовавшейся налоговой задолженностью государственных и муниципальных органов.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

В понедельник, 19 марта, в ходе аппаратного совещания поднимался один из острых вопросов — задолженность в бюджет государственных и муниципальных учреждений региона.

С докладом «О недоимке по платежам в бюджет и просроченной кредиторской задолженности в государственном и муниципальном секторах управления» в ходе совещания выступил врио заместителя председателя регионального правительства — министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

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Так по данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 1 февраля, задолженность в бюджет у федеральных, областных и местных структур составила 193 млн рублей.

Так, если на 1 января 2018 года в Новосибирской области насчитывалось более двух тысяч учреждений, имевших задолженность, то к февралю их число увеличилось еще на 400 учреждений. В частности, наиболее существенную задолженность, около 113 млн рублей, имеют учреждения муниципального сектора управления. До двух третей задолженности приходится на учреждения Мошковского, Искитимского, Новосибирского и Куйбышевского района.

При этом наибольшая задолженность сформировалась в сфере ЖКХ, а именно у муниципальных унитарных предприятий.

Среди должников — Куйбышевжилкомхоз города Куйбышева, Управляющая компания «Первомайская», город Новосибирск, унитарное предприятие МКЦ, Коммунальщик-Ташара, Мошковский район, а также ЖКХ Чернореченское.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, органам местного самоуправления предлагается сформировать более четкие графики урегулирования задолженности, не только в муниципальных учреждениях, но и в унитарных предприятиях. Поскольку ситуация диктует необходимость субсидирования таких унитарных предприятий, ввиду наличия технологических убытков, наличие задолженности может создать негативную ситуацию — так как субсидии из бюджета невозможно предоставлять юридическим лицам, имеющим неурегулированную задолженность перед бюджетом.

«Хотел бы обратить особое внимание на налоговую задолженность муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий. Просьба отнестись к этому очень серьезно», — резюмировал глава Новосибирской области Андрей Травников.

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