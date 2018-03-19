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17:27 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи на курорте «Имеретинский» откроется благоустроенный морской променад

Главными достопримечательностями новой прогулочной зоны станут акробатическая трапеция и парусный корабль.

К старту летнего сезона на морской набережной курорта «Имеретинский» откроется новый благоустроенный променад. Здесь появится прогулочная зона со скамейками, зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, которые будут не только радовать глаз, но и защищать гостей района от палящего летнего солнца, сообщили в пресс-службе курорта.

Главным центром притяжения новой набережной станет гимнастическая трапеция, занятия на которой будут доступны для взрослых и детей старше 5 лет. Обучать прыжкам с воздушной трапеции гостей «Имеретинского» будет команда профессиональных тренеров, имеющих опыт работы в цирковых шоу по всему миру. Каждую неделю на гимнастической трапеции будут проходить бесплатные представления с участием профессиональных артистов цирка и учеников школы трапеции.

Еще одной достопримечательностью променада станет парусник St.Victoria, построенный на верфях Дании в середине прошлого века. В дни проведения массовых мероприятий, концертов и шоу палуба парусника будет играть роль сцены, а в остальное время на борт судна смогут подниматься все желающие. К следующему сезону на паруснике планируется открыть морской музей Федора Конюхова.

Инфраструктуру обновленной морской набережной курорта «Имеретинский» дополнят кофейни, магазины, пункты проката спортивного снаряжения и инвентаря, также продолжат работу в обновленном формате искусственная волна для серфинга и клуб Oscar Event Hall.

Открытие пешеходного променада на курорте «Имеретинский» — это очередной этап работы по благоустройству территории нашего яхтенного порта, которая началась еще в прошлом году, когда мы убрали охранный периметр и сделали марину доступной для всех гостей района. Развитие прибрежной зоны продолжится: скоро здесь появятся не только новые развлекательные аттракции и коммерческие объекты, но будут реализованы и проекты особой социальной значимости — например, планируется открыть центр по спасению черноморских дельфинов, — сказал Вадим Зайцев, генеральный директор группы компаний «Имеретинский».

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