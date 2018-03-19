Самолеты из Сочи в Липецк будут летать два раза в неделю
Через неделю, 26 марта, будет возобновлено авиасообщение между Липецком и Сочи.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Через неделю, 26 марта, будет возобновлено авиасообщение между Липецком и Сочи.
Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.
Самолет будет отправляться из Липецка в 11:15, обратно из Сочи — в 14:25.
Время в пути составит 2 часа 10 минут, сообщает «LipetskMedia».
В прошлом году авиарейсы из Липецка в Сочи и обратно субсидировались по соответствующей программе региональных перевозок.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.