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17:25 (мск), источник: Вести Сочи

Самолеты из Сочи в Липецк будут летать два раза в неделю

Через неделю, 26 марта, будет возобновлено авиасообщение между Липецком и Сочи.

Источник: Вести Сочи

Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Самолет будет отправляться из Липецка в 11:15, обратно из Сочи — в 14:25.

Время в пути составит 2 часа 10 минут, сообщает «LipetskMedia».

В прошлом году авиарейсы из Липецка в Сочи и обратно субсидировались по соответствующей программе региональных перевозок.

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