Самолеты из Сочи в Липецк будут летать два раза в неделю

Источник: Вести Сочи

Полеты будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Самолет будет отправляться из Липецка в 11:15, обратно из Сочи — в 14:25.

Время в пути составит 2 часа 10 минут, сообщает «LipetskMedia».