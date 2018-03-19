Bloomberg: власти ФРГ поддерживают строительство терминалов по приему СПГ
Таким образом Берлин хочет сократить зависимость от импорта сжиженного природного газа из России, сообщает агентство.
Таким образом Берлин хочет сократить зависимость от импорта сжиженного природного газа из России, сообщает агентство.
ТАСС, 19 марта. Власти Германии на федеральном и земельном уровне поддержали инициативу о строительстве в стране первых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от импорта из России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.
Агентство отмечает, что в тексте коалиционного соглашения, заключенного блоком ХДС/ХСС и СПДГ при создании нынешнего правительства во главе с Ангелой Меркель, в числе мер, которые предполагается предпринять в ближайшие четыре года, содержится упоминание о перспективе импорта сжиженного природного газа.
Первый в Германии терминал по приему сжиженного газа предполагается построить в районе города Брунсбюттель в земле
«Необходимо предпринять действия для диверсификации поставок газа», — цитирует агентство слова министра экономики федеральной земли
Энергетическая компания RWE работает над проектом строительства еще одного терминала по приему СПГ на реке Рейн рядом с городом Дуйсбург (земля Северный Рейн-Вестфалия). Стоимость проекта оценивается в $500 млн. Предполагается, что эти терминалы будут конкурировать с аналогичными объектами по приему СПГ в Нидерландах, Польше и Литве.
Как отмечает Bloomberg, в 2015 году на проходившем в ФРГ саммите Группы семи федеральный канцлер ФРГ и руководители страны не скрывали, что предпочитают газ, получаемый по трубопроводам из России и Норвегии, и отклонили давление со стороны США, которые стремились получить поддержку для развития рынка сжиженного газа, экспорт которого Соединенные Штаты намерены расширять. Однако в последнее время пример соседних стран, построивших или строящих у себя терминалы для приема СПГ, привлек внимание Германии. Агентство приводит слова
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