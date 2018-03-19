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20:58 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: власти ФРГ поддерживают строительство терминалов по приему СПГ

Таким образом Берлин хочет сократить зависимость от импорта сжиженного природного газа из России, сообщает агентство.

Источник: Reuters

ТАСС, 19 марта. Власти Германии на федеральном и земельном уровне поддержали инициативу о строительстве в стране первых терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), чтобы сократить зависимость от импорта из России. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Федеральное правительство Германии «поддерживает все альтернативы, способствующие дальнейшей диверсификации поставок газа, это касается как различных регионов, так и способов транспортировки газа», приводит Bloomberg слова официального представителя министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.
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Агентство отмечает, что в тексте коалиционного соглашения, заключенного блоком ХДС/ХСС и СПДГ при создании нынешнего правительства во главе с Ангелой Меркель, в числе мер, которые предполагается предпринять в ближайшие четыре года, содержится упоминание о перспективе импорта сжиженного природного газа.

Первый в Германии терминал по приему сжиженного газа предполагается построить в районе города Брунсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштейн, рядом с Гамбургом, на берегу Кильского канала, соединяющего Северное и Балтийское моря. Как предусмотрено 10-летней программой развития Ассоциации операторов газопроводов Германии FNB GAS, инвестиции в проект должны составить $600 млн. Терминал, как ожидается, начнет работу в конце 2022 года.

«Необходимо предпринять действия для диверсификации поставок газа», — цитирует агентство слова министра экономики федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Бернда Буххольца.

«Это чистое топливо, это хорошо для Гамбурга, для региона, и для Германии. СПГ поможет сократить зависимость Германии от импорта из России», — сказал министр.
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Энергетическая компания RWE работает над проектом строительства еще одного терминала по приему СПГ на реке Рейн рядом с городом Дуйсбург (земля Северный Рейн-Вестфалия). Стоимость проекта оценивается в $500 млн. Предполагается, что эти терминалы будут конкурировать с аналогичными объектами по приему СПГ в Нидерландах, Польше и Литве.

Как отмечает Bloomberg, в 2015 году на проходившем в ФРГ саммите Группы семи федеральный канцлер ФРГ и руководители страны не скрывали, что предпочитают газ, получаемый по трубопроводам из России и Норвегии, и отклонили давление со стороны США, которые стремились получить поддержку для развития рынка сжиженного газа, экспорт которого Соединенные Штаты намерены расширять. Однако в последнее время пример соседних стран, построивших или строящих у себя терминалы для приема СПГ, привлек внимание Германии. Агентство приводит слова вице-президента компании по торговле СПГ Tellurian Тарека Соуки.

«Посмотрите на пример Литвы: когда она ввела в строй приемный терминал, это дало ей разные варианты, и это заставило Россию вернуться за стол переговоров», — заявил бизнесмен, имея ввиду переговоры по цене на российский газ.

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