Facebook призывают ответить за утечку данных 50 млн пользователей

Социальная сеть Facebook и ее основатель Марк Цукерберг вновь оказались в центре скандала в минувшие выходные, после того как издания The New York Times и The Guardian опубликовали результаты журналистского расследования о незаконном использовании личных данных пользователей Facebook. Расследования опираются на показания специалиста по анализу данных Кристофера Вайли, бывшего сотрудника частной компании Cambridge Analytica, которая специализируется на проведении избирательных кампаний в интернете, и, в частности, работала с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. По словам господина Вайли, еще в 2014 году Cambridge Analytica использовала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, полученные без их разрешения, для разработки программы, которая позволила создавать индивидуальные портреты американских избирателей и манипулировать их мнением с помощью политической рекламы.
Как показали расследования, Facebook еще в 2015 году узнал о том, что личные данные пользователей оказались у третьих лиц, однако даже не уведомил об этом пострадавших пользователей.
В центре запутанной истории стоит Cambridge Analytica, частная компания, созданная в 2013 году специально для организации избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных. По словам Кристофера Вайли, в 2014 году Cambridge Analytica (CA) заплатила $800 тыс. за разработку приложения для сбора данных пользователей Facebook. Приложение thisisyourdigitallife было создано научным сотрудником Кембриджского университета Александром Коганом, и представляло собой тест на определение типа личности. За участие в опросе предлагалась небольшая сумма, при этом у желающих ответить на вопросы спрашивалось разрешение на использование их личных данных «исключительно в научных целях». В общей сложности, тест согласились пройти чуть более 270 тыс. человек. О чем не знали участники, так это что приложение получало доступ не только к их личным данным, но и к данным их друзей. Таким образом, в распоряжении авторов приложения оказались профили около 50 млн пользователей.
В интервью The Guardian Кристофер Вайли заявил: «Мы использовали Facebook, чтобы собрать данные миллионов профилей пользователей. И мы построили модели для того, чтобы использовать то, что нам стало о них известно, и чтобы обратиться к их внутренним демонам».
Facebook дал Когану разрешение на сбор данных через это приложение, поскольку целью сбора значились научные исследования, и соглашение между сторонами не предусматривало передачу или продажу собранных данных третьим лицам. Но именно это и произошло, когда данные 50 млн пользователей оказались у CA. Специалисты CA сумели на основании полученной информации создать так называемые психографические портреты около 30 млн американских избирателей с учетом их интересов, увлечений, политических предпочтений, черт характера и других данных, которые можно получить при анализе профилей в соцсетях. А затем использовали эти портреты для целевой рассылки политической рекламы, чтобы повлиять на мнение избирателя и подтолкнуть его к голосованию за конкретного кандидата. Опыт участия CA в организации таких избирательных интернет кампаний огромен: в течение одного только 2014 года компания была задействована в 44 выборах разного уровня. Компания также оказывала услуги кандидатам в президенты на последних выборах в США Бену Карсону и Теду Крузу, а после того, как они выбыли из президентской гонки, работала с предвыборным штабом Дональда Трампа. Сейчас ведется проверка также по факту возможного влияния CA на результаты референдума по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС.
Facebook узнал об утечке данных пользователей в 2015 году, но предпринятые соцсетью меры были немногочисленны: она заблокировала Александру Когану доступ и направила в адрес CA письмо с требованием уничтожить незаконно полученные данные. Уведомлений пользователям о том, что их данные получили третьи лица, Facebook не направил, и даже не провел проверку того, действительно ли данные были уничтожены.
Сама Cambridge Analytica категорически отрицает незаконность получения данных пользователей и использования их для несанкционированной политической рекламы. Как следует из заявления компании, они заключили договор с компанией Global Science Research (компания Александра Когана) на получение этих данных и та их якобы заверила в том, что все действия соответствуют правилам Facebook. А как только стало известно, что данные были получены с нарушениями закона, CA якобы сразу уничтожила их. Однако, как заявляет The New York Times в своем расследовании, до сих пор в интернете можно найти копии этих данных.
Facebook, который регулярно подвергается резкой критике за уязвимость личных данных пользователей и еще не успел отойти от громкого скандала с распространением через соцсеть фейковых новостей, заявил, что проведет тщательное внутреннее расследование и внешнюю проверку, в частности, чтобы проверить, сохранились ли в открытом доступе данные пользователей. Кроме того, Facebook на днях заблокировал доступ в соцсеть компании CA и Кристоферу Вайли.
Между тем, американские и британские власти требуют, чтобы основатель Facebook лично ответил за случившееся.
Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что Марк Цукерберг «должен дать показания в юридическом комитете сената», поскольку эта ситуация представляет собой «грубое нарушение закона и его необходимо расследовать».
По ее словам, он должен объяснить, что было известно Facebook об использовании данных пользователей для создания целевой политической рекламы и манипулирования избирателями. Ее поддержал член комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, который отметил, что основателю Facebook стоило бы «дать показания в соответствующих комитетах». А сенатор от штата Массачусетс Эд Марки заявил, что глава Facebook должен ответить на вопросы членов комитета сената по торговле. Член британского парламента Дэмиен Коллинз, который ведет расследование о распространении фейковых новостей и российском вмешательстве в референдум о выходе Великобритании из ЕС, заявил, что напишет Марку Цукербергу письмо с просьбой дать показания и в Великобритании. По словам господина Коллинза, возглавляемый им комитет по делам культуры, СМИ и спорта неоднократно задавал Facebook вопросы относительно политики соцсети о предоставлении данных пользователей другим компаниям. «В их ответах всегда преуменьшались масштабы риска, и они вводили комитет в заблуждение», — заявил он.
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