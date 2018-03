Facebook призывают ответить за утечку данных 50 млн пользователей

Социальная сеть Facebook и ее основатель Марк Цукерберг вновь оказались в центре скандала в минувшие выходные, после того как издания The New York Times и The Guardian опубликовали результаты журналистского расследования о незаконном использовании личных данных пользователей Facebook. Расследования опираются на показания специалиста по анализу данных Кристофера Вайли, бывшего сотрудника частной компании Cambridge Analytica, которая специализируется на проведении избирательных кампаний в интернете, и, в частности, работала с предвыборным штабом Дональда Трампа в 2016 году. По словам господина Вайли, еще в 2014 году Cambridge Analytica использовала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, полученные без их разрешения, для разработки программы, которая позволила создавать индивидуальные портреты американских избирателей и манипулировать их мнением с помощью политической рекламы.