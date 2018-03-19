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22:46 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор начал проверки «подозрительных» молокозаводов в Беларуси

На территории республики работают две группы экспертов, которые уже успели проинспектировать два белорусских молокоперерабатывающих предприятия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) начали в понедельник проводить проверки белорусских предприятий, поставляющих пищевую продукцию в Россию, сообщило российское ведомство.

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Отношения между Беларусью и Россией по вопросу поставок молочных продуктов обострились в конце февраля текущего года. Россельхознадзор заявил, что намерен ввести запрет на ввоз ряда молочных продуктов из Беларуси в связи с выявленными нарушениями требований безопасности. Впоследствии дата введения запрета несколько раз переносилась, а стороны подписали дорожную карту, цель которой — разрешить разногласия с учетом экономических позиций двух государств.

«В соответствии c достигнутыми договоренностями 19 марта представители Россельхознадзора приступили к проведению инспекции предприятий Беларуси, заинтересованных в поставках продукции животного происхождения на территорию РФ», — говорится в сообщении.

На территории республики работают две группы экспертов, которые уже успели проинспектировать два белорусских молокоперерабатывающих предприятия.

По данным Россельхознадзора, специалисты будут проводить проверки на предприятиях Беларуси до 23 марта.

Как ранее заявил глава российской службы Сергей Данкверт, специалисты ведомства проверят только те белорусские заводы, которые вызывают подозрение у российской стороны.

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