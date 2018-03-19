Россельхознадзор начал проверки «подозрительных» молокозаводов в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) начали в понедельник проводить проверки белорусских предприятий, поставляющих пищевую продукцию в Россию, сообщило российское ведомство.

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«В соответствии c достигнутыми договоренностями 19 марта представители Россельхознадзора приступили к проведению инспекции предприятий Беларуси, заинтересованных в поставках продукции животного происхождения на территорию РФ», — говорится в сообщении.

На территории республики работают две группы экспертов, которые уже успели проинспектировать два белорусских молокоперерабатывающих предприятия.

По данным Россельхознадзора, специалисты будут проводить проверки на предприятиях Беларуси до 23 марта.