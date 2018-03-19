Налоговики Молдовы начинают проверки: штрафов не избежать

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Смешанные команды сотрудников Государственной налоговой службы начинают точечные проверки экономических агентов в рамках борьбы с феноменом выплаты «зарплат в конвертах». Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявила глава генерального управления риск-менеджмента Налоговой службы Николета Немеренко.

Читайте также Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Молдове

«Первый этап проверки будет достаточно ограниченным. Мы проверим часть налогоплательщиков, чтобы показать проблему и, чтобы у других была возможность выполнить свои обязанности», — сказала Немеренко.

Кампания начинается 19 марта и продлится три месяца. Ее цель — искоренить практику выплаты зарплат в конвертах и создать равные условия для всех предпринимателей. Налоговые проверки проведут у тех налогоплательщиков, где повышен риск выплаты «зарплат в конвертах».

Как уточнила Немеренко, у экономических агентов есть 90 дней, чтобы добровольно задекларировать настоящий размер зарплат, которые начисляются сотрудникам. При этом нужно учесть все обязательства согласно Трудовому и Налоговому кодексу, а также закону о размере, модели и сроках оплаты полиса ОМС и закону о публичной системе социального страхования.

В противном случае предпринимателей будут штрафовать за выявленные нарушения.

«По окончании первого этапа, в июне, начнется второй этап налоговых проверок, которые охватят большее число экономических агентов и их деятельность минимум за четыре года», — сказала Немеренко.

Она уточнила, что за вышеназванные нарушения кроме серьезных налоговых санкций предусмотрены штрафы, согласно Кодексу о правонарушениях. Например, за каждого выявленного человека, работающего неофициально, предприниматель заплатит штраф в 210−300 условных единиц (10−15 тысяч леев).

Если по итогам проверок установлено, что в налоговых отчетах указана не полная зарплата сотрудника, юрлицо рискует быть оштрафовано на 1000−1500 условных единиц (50−75 тысяч леев).