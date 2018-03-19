Налоговики Молдовы начинают проверки: штрафов не избежать
Руководитель одного из управлений Государственной налоговой службы рассказала, кто рискует заплатить большие штрафы по итогам стартовавших проверок.
Руководитель одного из управлений Государственной налоговой службы рассказала, кто рискует заплатить большие штрафы по итогам стартовавших проверок.
КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Смешанные команды сотрудников Государственной налоговой службы начинают точечные проверки экономических агентов в рамках борьбы с феноменом выплаты «зарплат в конвертах». Об этом в ходе
«Первый этап проверки будет достаточно ограниченным. Мы проверим часть налогоплательщиков, чтобы показать проблему и, чтобы у других была возможность выполнить свои обязанности», — сказала Немеренко.
Кампания начинается 19 марта и продлится три месяца. Ее цель — искоренить практику выплаты зарплат в конвертах и создать равные условия для всех предпринимателей. Налоговые проверки проведут у тех налогоплательщиков, где повышен риск выплаты «зарплат в конвертах».
Как уточнила Немеренко, у экономических агентов есть 90 дней, чтобы добровольно задекларировать настоящий размер зарплат, которые начисляются сотрудникам. При этом нужно учесть все обязательства согласно Трудовому и Налоговому кодексу, а также закону о размере, модели и сроках оплаты полиса ОМС и закону о публичной системе социального страхования.
В противном случае предпринимателей будут штрафовать за выявленные нарушения.
«По окончании первого этапа, в июне, начнется второй этап налоговых проверок, которые охватят большее число экономических агентов и их деятельность минимум за четыре года», — сказала Немеренко.
Она уточнила, что за вышеназванные нарушения кроме серьезных налоговых санкций предусмотрены штрафы, согласно Кодексу о правонарушениях. Например, за каждого выявленного человека, работающего неофициально, предприниматель заплатит штраф в 210−300 условных единиц (10−15 тысяч леев).
Если по итогам проверок установлено, что в налоговых отчетах указана не полная зарплата сотрудника, юрлицо рискует быть оштрафовано на 1000−1500 условных единиц (50−75 тысяч леев).
В прошлом году по итогам проверок выявили 137 нарушителей, которые после пересчета дополнительно заплатили в бюджет почти 12 миллионов леев.
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