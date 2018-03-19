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19 марта, источник: Publika.md

В столичном аэропорту намерены увеличить число рейсов и направлений

Спрос и растущая конкуренция рождают предложение. В кишиневском аэропорту намерены увеличить число рейсов и направлений.

Источник: Publika.md

Добавится, к примеру, Екатеринбург и Воронеж. О приходе новых операторов сообщили в Службе гражданской авиации.

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Самолеты в Москву будут отправлять шесть авиакомпаний. Число рейсов вырастет до 77-ми в неделю. На направлении Кишинев-Бухарест число рейсов увеличат с 19-ти до 30-ти. Сезонных рейсов в Анталию станет 32. В Стамбул будут вылетать по три самолета в день. В Санкт-Петербург — 19 в неделю. Вырастет и число рейсов на Вену.

В 2017 году суммарный пассажиропоток национальных авиакомпаний превысил миллион 600 тысяч человек. Это на 40% больше, чем по итогам 2016-го.

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