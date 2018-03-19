В столичном аэропорту намерены увеличить число рейсов и направлений
Спрос и растущая конкуренция рождают предложение. В кишиневском аэропорту намерены увеличить число рейсов и направлений.
Спрос и растущая конкуренция рождают предложение. В кишиневском аэропорту намерены увеличить число рейсов и направлений.
Добавится, к примеру, Екатеринбург и Воронеж. О приходе новых операторов сообщили в Службе гражданской авиации.
«Рынок авиаперевозок в Молдове развивается, а на некоторых направлениях очень высока конкуренция. Перевозчики борются буквально за каждого пассажира»
Самолеты в Москву будут отправлять шесть авиакомпаний. Число рейсов вырастет до 77-ми в неделю. На направлении
В 2017 году суммарный пассажиропоток национальных авиакомпаний превысил миллион 600 тысяч человек. Это на 40% больше, чем по итогам 2016-го.
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