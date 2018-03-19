В столичном аэропорту намерены увеличить число рейсов и направлений

«Рынок авиаперевозок в Молдове развивается, а на некоторых направлениях очень высока конкуренция. Перевозчики борются буквально за каждого пассажира»



Самолеты в Москву будут отправлять шесть авиакомпаний. Число рейсов вырастет до 77-ми в неделю. На направлении Кишинев-Бухарест число рейсов увеличат с 19-ти до 30-ти. Сезонных рейсов в Анталию станет 32. В Стамбул будут вылетать по три самолета в день. В Санкт-Петербург — 19 в неделю. Вырастет и число рейсов на Вену.



В 2017 году суммарный пассажиропоток национальных авиакомпаний превысил миллион 600 тысяч человек. Это на 40% больше, чем по итогам 2016-го.